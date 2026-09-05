Συνελήφθη ένας άνδρας 55 ετών για τη φωτιά που ξέσπασε στην Κύμη Ευβοίας το απόγευμα του Σαββάτου (05.09.2026).
Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, στις 7 μ.μ. του Σαββάτου ο 55χρονος συνελήφθη ως υπαίτιος για τη φωτιά στην Κύμη, στην περιοχή Μισόκαμπος.
Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για πρόκληση πυρκαγιάς.
Στη συνέχεια, με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος.
Σε βάρος του άνδρα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.950 ευρώ.
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μισόκαμπος Κύμης – Αλιβερίου Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Α/Φ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2026