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Συνελήφθη ένας άνδρας 55 ετών για τη φωτιά που ξέσπασε στην Κύμη Ευβοίας το απόγευμα του Σαββάτου (05.09.2026).

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, στις 7 μ.μ. του Σαββάτου ο 55χρονος συνελήφθη ως υπαίτιος για τη φωτιά στην Κύμη, στην περιοχή Μισόκαμπος.

Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για πρόκληση πυρκαγιάς.

Στη συνέχεια, με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος.

Σε βάρος του άνδρα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.950 ευρώ.