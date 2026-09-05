Σοβαρό τροχαίο με την εμπλοκή πέντε αυτοκινήτων σημειώθηκε γύρω στις 9 το βράδυ του Σαββάτου (5/9) στο 120ό χλμ. της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, στα όρια Βοιωτίας και Φθιώτιδας.

του ανταποκριτή μας από το Lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τρία άτομα, με έναν από τους τραυματίες να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα προς Αθήνα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη ουρά και να προκληθούν προβλήματα στην κυκλοφορία.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, καθώς και περιπολικά από τα Τμήματα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας και Φθιώτιδας, με τις δυνάμεις της Τροχαίας να αναλαμβάνουν και τη διευθέτηση της κυκλοφορίας.

Στο σημείο έφτασαν επίσης διασωστικά οχήματα της Πυροσβεστικής από τη Θήβα και την Αταλάντη. Όταν έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι τραυματίες είχαν ήδη απεγκλωβιστεί.

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