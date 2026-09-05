Άρχισε στη Μόσχα η συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τους ειδικούς απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, με αντικείμενο τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος διαρκεί περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Η συνάντηση πραγματοποιείται στο Κρεμλίνο, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκε στο κανάλι του Κρεμλίνου στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων MAX.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε «δύσκολη» την κατάσταση που θα κληθούν να εξετάσουν από κοινού κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Putin meets Witkoff and Kushner for peace talks. pic.twitter.com/NqqAelwuEG — Clash Report (@clashreport) September 5, 2026

«Η κατάσταση, φυσικά, δεν είναι απλή», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος απευθυνόμενος στους δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με το βίντεο που μεταδόθηκε από τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.