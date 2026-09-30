Λόγω της κακοκαιρίας αποφασίστηκε να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο, με τους ειδικούς να αναμένουν να εκδηλωθούν έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε, αναφέρεται:

«Από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκου Καλογερή ανακοινώνεται ότι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένονται τις επόμενες ώρες στην Κρήτη, και ιδίως σε Χανιά και Ρέθυμνο, όλα τα σχολεία στην Π.Ε. Χανίων θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026».

Επίσης, συνιστάται σε όλους τους πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, λόγω της μεγάλης πιθανότητας εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων.