Ισχυρές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας δείχνει η πρωινή προκαταρκτική πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά για το επόμενο πενθήμερο, με τις μεγαλύτερες ποσότητες να καταγράφονται αρχικά στα βορειοανατολικά και στη συνέχεια να μετατοπίζονται προς το Αιγαίο και τις θαλάσσιες περιοχές νότια της χώρας.

Σύμφωνα με τους χάρτες της πρόγνωσης, τα υψηλότερα εκτιμώμενα ύψη βροχής φτάνουν έως τα 79 χιλιοστά την Τρίτη, τα 64 χιλιοστά την Τετάρτη, τα 104 χιλιοστά την Πέμπτη, τα 67 χιλιοστά την Παρασκευή και τα 136 χιλιοστά το Σάββατο.

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου: Βροχές στα βορειοανατολικά

Για την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, ο χάρτης δείχνει τις σημαντικότερες βροχές στα βορειοανατολικά της χώρας και την περιοχή του βορειοανατολικού Αιγαίου, με την υψηλότερη καταγεγραμμένη ποσότητα να φτάνει τα 79 χιλιοστά. Παράλληλα, βροχές εμφανίζονται σε τμήματα της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, καθώς και σε περιοχές του Αιγαίου, με διαφορετική ένταση.

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου: Περισσότερες βροχές στο Αιγαίο

Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, η εικόνα διαφοροποιείται, με τις βροχές να επηρεάζουν μεγαλύτερο τμήμα του Αιγαίου, ενώ φαινόμενα εμφανίζονται επίσης σε περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Η υψηλότερη τιμή που αποτυπώνεται στον χάρτη ανέρχεται στα 64 χιλιοστά, με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να εντοπίζεται στις θαλάσσιες περιοχές και κυρίως στο κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο.

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου: Έντονα φαινόμενα νότια της Πελοποννήσου

Την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, οι μεγαλύτερες ποσότητες βροχής μετατοπίζονται νοτιότερα. Ο χάρτης δείχνει έντονα φαινόμενα σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και προς το νότιο Αιγαίο, ενώ βροχές εμφανίζονται και σε άλλα τμήματα της χώρας. Η μέγιστη εκτιμώμενη ποσότητα φτάνει τα 104 χιλιοστά στην Κρήτη.

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου: Βροχές στα νότια

Για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, οι βροχές εξακολουθούν να εντοπίζονται σε μεγάλο βαθμό στα νότια της χώρας και στις θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου, ενώ παράλληλα εμφανίζονται φαινόμενα και σε τμήματα του Αιγαίου και της ανατολικής Ελλάδας. Το μεγαλύτερο εκτιμώμενο ύψος βροχής φτάνει τα 67 χιλιοστά στην Κρήτη.

Σάββατο 3 Οκτωβρίου: Έως 136 χιλιοστά

Η μεγαλύτερη ποσότητα της πενθήμερης πρόγνωσης εμφανίζεται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, όταν το μέγιστο εκτιμώμενο ύψος βροχής φτάνει τα 136 χιλιοστά πάλι στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης. Τα ισχυρότερα φαινόμενα εντοπίζονται και πάλι νότια της Πελοποννήσου, στις θαλάσσιες περιοχές προς το νότιο Αιγαίο, ενώ βροχές αποτυπώνονται σε αρκετές ακόμα περιοχές της χώρας.

Γιατί μπορεί να αλλάξει η πρόγνωση

Ο Θοδωρής Κολυδάς διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη εικόνα είναι πρωινή προκαταρκτική εκτίμηση και βασίζεται αποκλειστικά στο πρωινό τρέξιμο του ICON-EU 00 UTC.

Ως εκ τούτου, μπορεί να διαφέρει από την αναλυτική πενθήμερη πρόγνωση που ακολουθεί αργότερα.

Η αναλυτική πρόγνωση ενσωματώνει νεότερους κύκλους του ICON-EU και δεδομένα ECMWF Open, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στις εκτιμήσεις.

Όπως επισημαίνεται, οι μεταβολές αφορούν τόσο τη θέση των βροχών όσο και τις ποσότητές τους, καθώς η πρόγνωση των βροχών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και οι αλλαγές είναι αναμενόμενες, ιδιαίτερα μετά τις πρώτες 48-72 ώρες.