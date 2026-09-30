Η Μαρία Ζαχάροβα απείλησε την Ευρώπη να σταματήσει τη στήριξη προς την Ουκρανία, αναφέροντας ότι αποτελούν πιθανούς στρατιωτικούς στόχους τα ευρωπαϊκά εργοστάσια που παράγουν όπλα για το Κίεβο.

«Τα εργοστάσια όπλων σε ευρωπαϊκές χώρες που παράγουν όπλα για την Ουκρανία αποτελούν πιθανούς στρατιωτικούς στόχους για τη Ρωσία», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας. «Δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι τα στρατιωτικά εργοστάσια εκτός Ουκρανίας που παράγουν όπλα για το (Κίεβο) θα είναι ασφαλή. Όποιος το πιστεύει αυτό, κάνει λάθος».

«Οι ευρωπαϊκές χώρες εμπλέκονται άμεσα στη σύγκρουση στην Ουκρανία», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ουκρανική εφημερίδα The Kyiv Independent, η απειλή της Ζαχάροβα ήρθε λίγες ώρες αφότου η Ρωσία απείλησε το ΝΑΤΟ με πυρηνικά όπλα, σε περίπτωση που τα μέλη της Συμμαχίας επιχειρήσουν να απομονώσουν την περιφέρεια του Καλίνινγκραντ. Παράλληλα, δυτικοί αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχίες για αυτό που περιγράφουν ως αυξανόμενες υβριδικές επιχειρήσεις της Ρωσίας εναντίον του ΝΑΤΟ.

Η Γερμανία κατηγόρησε τη Μόσχα νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι ενορχήστρωσε μια απόπειρα επίθεσης με drone εναντίον του αεροδρομίου της Λειψίας. Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ προειδοποίησε επίσης ότι η Ρωσία θα μπορούσε να εξαπολύσει μια «τυχαία» επίθεση με drone σε έδαφος του ΝΑΤΟ, προκειμένου να δοκιμάσει την ενότητα της Συμμαχίας.