Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σήμερα ότι μίλησε με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι έχουν ήδη αρχίσει τις συνομιλίες τους με τη Ρωσία.

Οι δύο διαπραγματευτές αναμένονται αύριο στο Κίεβο.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να απέχει από τους βομβαρδισμούς κατά της Μόσχας από τώρα και επίσης την Κυριακή και τη Δευτέρα. Ο ίδιος είπε πως αναμένει από τη Ρωσία να πράξει το ίδιο σχετικά με το Κίεβο.

“Μόλις μίλησα με τους απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου”, ανέφερε ο Ζελένσκι στο Telegram. “Από τη στιγμή αυτής της συζήτησης είμαστε έτοιμοι να τηρήσουμε μία εκεχειρία στους βομβαρδισμούς κατά πόλεων που εμπλέκονται στη διαπραγματευτική διαδικασία”.

I have just spoken with the U.S. President’s envoys. They have already begun working with the Russian side today. From the moment of this conversation, we are ready to observe a ceasefire in airstrikes against the cities involved in the negotiation process. From now through the… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 5, 2026

Ο Πούτιν θα συναντηθεί με Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Μόσχα

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να μην πραγματοποιηθούν επιθέσεις στο Κίεβο για τρεις ημέρες, ξεκινώντας από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα) σήμερα, Σάββατο (5/9).

Αυτό οφείλεται στην προετοιμασία και τη διεξαγωγή συναντήσεων με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Ρώσου ηγέτη, Ντμίτρι Πεσκόφ, στο πρακτορείο TASS.

Ακόμα ο Πεσκόφ είπε ότι ο Πούτιν θα έχει συνομιλίες με τους ειδικούς απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι έφτασαν τη Μόσχα.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων RIA, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι θα ενημερώσει τα ΜΜΕ μετά τις συνομιλίες με τους απεσταλμένους του προέδρου των ΗΠΑ.