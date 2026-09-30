Η Εθνική Ελλάδας είναι έτοιμη για το εντός έδρας παιχνίδι με την Ολλανδία την Πέμπτη (1/10) και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου επανέλαβε πως ο βασικός του στόχος είναι η επιστροφή στα τελικά μεγάλης διοργάνωσης.

Η Εθνική ομάδα έκανε τέλειο ξεκίνημα στη League A του Nations League με τις εκτός έδρας νίκες επί της Γερμανίας και της Σερβίας και την Πέμπτη (1/10) θα υποδεχθεί στην Τούμπα την Ολλανδία, με στόχο να παραμείνει στην κορυφή του ομίλου.

Ένα παιχνίδι για το οποίο μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο οποίος αναφέρθηκε παράλληλα και σε άλλα θέματα που αφορούν την Εθνική ομάδα και το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιοβάνοβιτς…

Για το αν θα άλλαζε μια καλή πορεία στο Nations League, μετά τις πρώτες δύο νίκες, για μια πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση: «Ναι, μένω στην ίδια άποψη. Άλλο είναι μια πρόκριση σε μία μεγάλη διοργάνωση, έχω την ίδια σκέψη. Το μόνο που ήταν διαφορετικό ήταν η χαρά που πήραν οι φίλοι της Ελλάδας στη Γερμανία. Ήταν κάτι μοναδικό για τους ίδιους, η χαρά που πήραν από αυτό το παιχνίδι, αυτά τα 90 λεπτά, με πολύ έντονα συναισθήματα. Άξιζε κάθε έξτρα τρέξιμο, κάθε μονομαχία. Κάποιες φορές υπάρχουν στιγμές που σημαδεύουν ένα παιχνίδι, γι’ αυτό ήταν ξεχωριστό. Έχουμε άλλα τέσσερα παιχνίδια, όμως, και έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα».

Για το πώς αισθάνεται που επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη: «Πάντα όμορφα. Όταν το 2008 αναχώρησα και πήγα στο ΑΠΟΕΛ, δεν περίμενα ότι θα περάσουν τόσα χρόνια μέχρι να επιστρέψω σε αυτή την πόλη. Από το 1989 πέρασα 20 χρόνια στη Θεσσαλονίκη και πάντα, ερχόμενος εδώ, μέχρι τώρα ερχόμουν για υποχρεώσεις, αλλά πάντα προκαλεί ιδιαίτερα συναισθήματα. Ήταν μια πόλη όπου γνώρισα πολλούς Έλληνες, είναι η πόλη μου και έχω πάντα όμορφα συναισθήματα όταν επιστρέφω εδώ».

Για τους παίκτες της Εθνικής ομάδας και τη νέα γενιά: «Μην έχετε καμία αμφιβολία. Όταν έρχονται οι παίκτες, πάντα δίνουν το καλύτερο και πάντα πάνε στα όρια. Διαχρονικά δεν υπάρχουν παίκτες που συμμετέχουν σε εθνικές ομάδες και δεν δίνουν το 100%. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Κανείς δεν βλέπει την Εθνική ομάδα ως υποχρέωση. Είναι τιμή τους να την εκπροσωπούν σε μεγάλες διοργανώσεις και το κάνουν με καρδιά.

Για τη σημερινή γενιά, που τη ζω εγώ, αυτό που χρειάζεται είναι αυτό που δεν έχει: λίγος χρόνος. Έχουν γίνει αλλαγές, έχουμε πολλούς νέους στην Ελλάδα. Το κάνουμε με έναν καλό τρόπο, χωρίς να εκβιάζουμε τις καταστάσεις και έχοντας πολλούς παίκτες που έχουν καλή ποδοσφαιρική ηλικία. Έχουν μέλλον. Ο χρόνος μάς πιέζει πολύ. Πρέπει να γυρίσουμε στις μεγάλες διοργανώσεις, είναι υποχρεωτικό.

Θέλουν χρόνο και στήριξη, δεν έχω καμία αμφιβολία. Το είδατε κι εσείς μετά τα παιχνίδια που κάναμε στο Nations League. Τα γήπεδα είναι γεμάτα και αυτό είναι τεράστιο κίνητρο για τους παίκτες, όταν ξέρουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τα παιχνίδια τους».

Για το αν θα υπάρξουν αλλαγές στις επιλογές του λόγων των συνεχόμενων αγώνων: «Είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο. Μην ξεχνάμε ότι ήρθαν παίκτες που είχαν παίξει τρία παιχνίδια πριν έρθουν στην ομάδα και με αυτά τα τέσσερα θα φτάσουν να παίξουν επτά παιχνίδια σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες. Το πρόγραμμα είναι έτσι.

Στις μεγάλες ομοσπονδίες και στις πιο δυνατές το πρόβλημα είναι μικρότερο, γιατί έχουν περισσότερες επιλογές. Εμείς πάντα ανησυχούμε για την κατάσταση των παικτών. Ο ρυθμός των παιχνιδιών είναι δυνατός. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και στον βαθμό κούρασης που μπορεί να επιφέρει ένα είδος παρατεταμένης επιβάρυνσης.

Πριν από το τουρνουά είχα διαφορετική άποψη. Βλέποντας τα παιχνίδια έτσι όπως είναι και αυτά που έρχονται, αλλά και την ένταση που ζούμε, έχουμε να διαχειριστούμε πάρα πολλά πράγματα μαζί με τους παίκτες».

Για το πώς θα διαχειριστεί η ομάδα των πίεση των εντός έδρας αγώνων: «Νομίζω ότι η ατμόσφαιρα γενικά στα παιχνίδια της Εθνικής δεν είναι όπως όταν παίζουν οι ομάδες. Υπάρχει και αυτό που μας πιέζει, η διάθεση του Έλληνα φιλάθλου. Συνήθως αυτό γίνεται όταν έχουμε μεγάλους αντιπάλους, αλλά και όταν δεν έχουμε πάρει καλά αποτελέσματα.

Αυτά τα παιχνίδια που προκαλούν ενδιαφέρον είναι απέναντι στις καλές ομάδες και σε διεθνές επίπεδο τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Αύριο θα παίξουμε με τους καλύτερους παίκτες της Ολλανδίας, την προηγούμενη φορά παίξαμε με αυτούς της Γερμανίας. Ομάδες που έχουν μεγάλο επίπεδο. Θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε. Αφού μπορούμε να το κάνουμε έξω, θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε και να το κάνουμε και εντός».

Για το αν η Ολλανδία είναι πιο ποιοτική ομάδα από Γερμανία και Σερβία: «Ναι, σίγουρα η Ολλανδία είναι μία από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες, λόγω και της ποιότητας των παικτών, του στυλ παιχνιδιού και της ταχύτητας. Νομίζω ότι και η επιλογή προπονητή, όσον αφορά το στυλ παιχνιδιού, ήταν κατάλληλη. Πιστεύω ότι είναι μια ομάδα με μεγάλο potential και για το μέλλον».

Για το αν νιώθουν δικαιωμένοι για τα αποτελέσματά και για την απόδοση παικτών όπως ο Κουρμπέλης: «Ζούμε με αυτό χρόνια. Δεν θα αλλάξει η νοοτροπία μας. Είμαστε συναισθηματικοί. Αν κερδίζουμε, είναι όλα καλά και, αν δεν κερδίζουμε, δεν είναι τίποτα καλό. Είναι τρόπος λειτουργίας.

Χρειάζεσαι πολλά πράγματα για να διαχειρίζεσαι τέτοιες καταστάσεις και, όσον αφορά τους προπονητές και τους παίκτες, είναι καλό, γιατί η κριτική σε κρατά πάντα σε μια εγρήγορση. Η πολυτέλεια χρόνου για τον φίλαθλο στην Ελλάδα δεν υφίσταται, άρα έχει και τα καλά και τα κακά.

Πάντως, πιστεύω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μου αρέσει να είμαι παρών σε αυτό το κομμάτι, γιατί με κρατά σε τρομερή εγρήγορση».