Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος πρόκειται αύριο να παρουσιάσει στο υπουργικό συμβούλιο το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, έκρουσε σήμερα τον κώδωνα του κινδύνου για τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας του. «Η πραγματικότητα μας προλαβαίνει», προειδοποίησε την αντιπολίτευση ο Γάλλος πρωθυπουργός, αναφερόμενος στη συνεχή αύξηση των επιτοκίων δανεισμού της Γαλλίας στις διεθνείς χρηματαγορές, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι οι ενεργειακές εντάσεις ωθούν τα επιτόκια προς τα πάνω σε πολλές χώρες, αλλά και ότι «στη Γαλλία, η πολιτική αβεβαιότητα ενόψει των προεδρικών εκλογών εντείνει αυτήν την πίεση».

«Μέσα σε ένα πλαίσιο επιδείνωσης των δημόσιων οικονομικών, με ένα έλλειμμα που ξέφυγε από τον έλεγχο το 2026 ανεβαίνοντας στο 5,4% αντί του αναμενόμενου 5% και ένα δημόσιο χρέος που προβλέπεται να φτάσει σε ιστορικό υψηλό το επόμενο έτος, ας μην προσθέσουμε και την πολιτική αστάθεια» είπε ο Γάλλος πρωθυπουργός απευθυνόμενος στις πολιτικές δυνάμεις και γνωρίζοντας βεβαίως ότι κανένα κόμμα δεν διαθέτει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία σήμερα στη Γαλλία. «Περισσότεροι τόκοι προς πληρωμή σημαίνουν λιγότερους πόρους για τις προτεραιότητες της χώρας», είπε επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι «αυτή η πραγματικότητα ισχύει για όλους, συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων στις προεδρικές εκλογές» που θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη. Ο Γάλλος πρωθυπουργός επανέλαβε ότι θα παρουσιάσει έναν «προϋπολογισμό ανάκαμψης» την Πέμπτη, τα γενικά περιγράμματα του οποίου είχε παρουσιάσει στα μέσα Σεπτεμβρίου, ανακοινώνοντας μια «προσπάθεια» (δηλαδή περικοπές δαπανών) ύψους 54 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Σχεδόν ταυτόχρονα, ο υπουργός Εργασίας Ζαν-Πιερ Φαραντού ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση σκοπεύει, μεταξύ άλλων, να «μειώσει σχεδόν στο μισό» έως το 2027 το έλλειμμα της Κοινωνικής Ασφάλισης. Για να το πετύχει αυτό, σχεδιάζει να εξοικονομήσει 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ, μέσω της διακοπής της αυτόματης τιμαριθμικής προσαρμογής στις συντάξεις που υπερβαίνουν τα 1.260 ευρώ.

«Η πολιτική τάξη σήμερα πρέπει να ξυπνήσει» για να επαναφέρει τα δημόσια οικονομικά σε τροχιά, προειδοποίησε τέλος η Αμελί ντε Μονσαλέν, πρώην υπουργός Δημοσίων Λογαριασμών.