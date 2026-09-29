Στην «τσιμπίδα» του Medwatch βρέθηκε και το ιατρείο της παιδιάτρου και προέδρου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», Μαρίας Καρυστιανού, όπως αποκάλυψε χθες ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Σήμερα το πρωί, μιλώντας στο Mega, η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη, μίλησε για το μηχάνημα βιοανάδρασης που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Μαρίας Καρυστιανού και τις προϋποθέσεις για τη χρήση του σε ιατρείο.

«Είναι ένα μηχάνημα βιοανάδρασης, που είναι μια μέθοδος που βοηθά να μάθει και να ελέγχει ο γιατρός ορισμένες από τις λειτουργίες του σώματος, όπως τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή κλπ. Τώρα, βέβαια, αυτό το μηχάνημα, επειδή η κ. Καρυστιανού είναι και παιδίατρος σε ένα παιδάκι δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί», σχολίασε η κ. Παγώνη και πρόσθεσε:

«Απαγορεύεται, αυτά δεν είναι μηχανήματα που χρησιμοποιούμε. Δεν ξέρω γιατί η κ. Καρυστιανού το χρησιμοποιεί. Δεν ξέρω πώς το έχει δηλώσει, γιατί για να πάρεις αυτό το μηχάνημα πρέπει πάνω απ’ όλα να δηλωθεί, να πάρεις την άδεια και μετά να δουλεύεις με το μηχάνημα. Αυτή τη θεραπεία δεν τη χρησιμοποιούμε εμείς οι γιατροί».

Κληθείσα να σχολιάσει αν είναι επικίνδυνο για τον οργανισμό του ασθενούς, ξεκαθάρισε πως «όχι, δεν είναι επικίνδυνο για τον οργανισμό. Γίνεται μια καταγραφή, ένας έλεγχος στο σώμα. Μπαίνουν κάτι ηλεκτρόδια και καταγράφει τιμές».

Όσο για το γεγονός ότι δεν είναι δηλωμένο, η Ματίνα Παγώνη είπε ότι «οι απαντήσεις θα πρέπει να δοθούν από την ίδια την Καρυστιανού. Ας πάει να γίνει ο έλεγχος λοιπόν και να μας πει πώς το χρησιμοποιεί».