Πρόβλημα στη Γερμανία ενόψει των αγώνων με τη Σερβία και την Εθνική Ελλάδας, καθώς ο Νίκο Σλότερμπεκ τραυματίστηκε στην προπόνηση και θα απουσιάσει και από τα δύο ματς.

Ο Γιούργκεν Κλοπ αποφάσισε να αφήσει εκτός τον Τζόσουα Κίμιχ για τα δύο προσεχή παιχνίδια της ομάδας του και ήλπιζε να μην προκύψει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, τελικά όμως προέκυψε.

Στην προπόνηση της Τετάρτης (30/9) ο Σλότερμπεκ έπεσε στο έδαφος κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και οι εξετάσεις που έδειξαν ότι έχει υποστεί διάστρεμμα και αποχώρησε από την αποστολή, καθώς δεν θα ήταν σε θέση να αγωνιστεί κόντρα σε Σερβία και Ελλάδα.

Ο τραυματισμός του κεντρικού αμυντικού της Ντόρτμουντ αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τον Κλοπ, ο οποίος δέχεται κριτική από τον γερμανικό Τύπο για τις επιλογές του, μετά την εντός έδρας ήττα με 0-1 από την Ελλάδα την περασμένη Κυριακή (27/9).