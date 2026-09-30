Σε μια μεταγραφή που δεν περνάει απαρατήρητη προχώρησε η Αναγέννηση Καρδίτσας, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Κέιον Έντουαρντς που ξεκινήσει την καριέρα του από την Άρσεναλ.

Ο 23χρονος Τζαμαϊκανός επιθετικός ήταν στα τμήματα υποδομής των «κανονιέρηδων» και πέτυχε 23 γκολ σε 41 συμμετοχές με την ομάδα Κ18 του συλλόγου και 26 σε 58 εμφανίσεις με την Κ21. Ακολούθησαν οι θητείες σε Λέιτον Όριεντ και Εστορίλ και τώρα ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό της Αναγέννησης Καρδίτσας, η ανακοίνωση της οποίας αναφέρει τα εξής…

«Η ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας ανακοινώνει την απόκτηση του επιθετικού Khayon Edwards.

Γεννημένος στις 12 Σεπτεμβρίου 2003 στο Λονδίνο, ο 23χρονος επιθετικός, αγγλικής και τζαμαϊκανής καταγωγής, αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης και έχει ύψος 1,80 μ.

Ο Edwards αναπτύχθηκε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της Άρσεναλ, όπου ξεχώρισε για την παραγωγικότητά του και υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό του το 2022.

Σημαντική στιγμή στην πορεία του αποτέλεσε η σεζόν 2024/25, όταν οι εμφανίσεις του με την Κ21 των «κανονιέρηδων» τού χάρισαν μια θέση ανάμεσα στους οκτώ υποψηφίους για το βραβείο Παίκτη της Σεζόν στην Premier League 2.

Έχει επίσης αγωνιστεί στη Λέιτον Όριεντ, με τη μορφή δανεισμού, ενώ τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η πορτογαλική Εστορίλ, με την οποία πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην πρώτη κατηγορία της Πορτογαλίας.

Η Αναγέννηση υποδέχεται έναν νεαρό επιθετικό με σημαντικές βάσεις και φιλοδοξία για το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Καλώς ήρθες στην οικογένεια της Αναγέννησης, Khayon!».