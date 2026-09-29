Γυναίκα που στο παρελθόν έκανε συνεδρίες με τον υπνοθεραπευτή του Γιώργου Μαζωνάκη ισχυρίστηκε ότι ένιωσε αρκετά περίεργα από ένα σημείο και μετά, με αποτέλεσμα να πάει ακόμη και σε εκκλησία για να προσευχηθεί.

Μιλώντας στις «Αποκαλύψεις» δήλωσε πως «όταν πήγα στη δεύτερη ή τρίτη συνεδρία, που δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, πόσες ήταν, ή δύο ή τρεις, γιατί τα έχω όλα συγκεχυμένα. Ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι το φερμουάρ μου ήταν κατεβασμένο και δεν ήξερα γιατί. Και όταν τελείωσε η συνεδρία, του έλεγα συνεχώς “γιατί είμαι αδιάθετη, αδιαθέτησα σήμερα”. Και αυτό το πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έγινε. Ούτε το φερμουάρ ούτε γιατί εγώ έλεγα συνεχώς ότι είμαι αδιάθετη, δεν είχε καμία σχέση».

«Ένα άλλο θέμα, όπως συνέβη, ήταν ότι στη δεύτερη συνεδρία ένιωσα να του δώσω παραπάνω χρήματα. Και ενώ ήταν 100 ευρώ, νομίζω, η συνεδρία, έβγαλα άλλο ένα κατοστάρικο και του το έδωσα και του είπα “αξίζετε παραπάνω”», είπε χαρακτηριστικά.

«Τα ένιωθα μέσα μου περίεργα, δεν μπορώ να σας τα εκφράσω κανονικά. Και το πήρε φυσικά το δεύτερο κατοστάρικο. Αυτό ένας επαγγελματίας δεν το κάνει, φυσικά. Ε… μου έκανε εντύπωση αυτό μετά. Τότε δεν καταλάβαινα, τώρα τα σκέφτομαι αυτά. Μετά από αυτό, έφυγα και πήγα σε μια εκκλησία που είναι κοντά, όπου είναι ο προστάτης Άγιός μας, και προσευχήθηκα να με σώσει. Γιατί μέσα μου ήξερα ότι κάτι συμβαίνει, αλλά δεν το είχα και στο συνειδητό. Δηλαδή, εγώ νόμιζα ότι ήμουν καλά, αλλά έλεγα να με σώσει, να με βοηθήσει και να με σώσει. Μετά από αυτό, όταν πήγα στο σπίτι μου, είδα ξαφνικά, ενώ ήμουν μια χαρά -έτσι νόμιζα- ξαφνικά, με μιας, βλέπω μια σκιά, γκρίζα, σαν να φοράει κουκούλα, και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Άρχισα να έχω ψυχώσεις, ψευδαισθήσεις, να νομίζω ότι πέφτουν πάνω μου άγρια θηρία και όλο το βράδυ δεν κοιμήθηκα και προσπαθούσα να μην κάνω κακό», πρόσθεσε στη συνέχεια.