Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Ρώσοι κατάσκοποι, μέλη του «Δικτύου RIS», σχεδίαζαν να δολοφονήσουν στις ΗΠΑ τον θρυλικό σκακιστή Γκάρι Κασπάροφ, επειδή είναι πολέμιος του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η ισπανική El Mundo, επικαλούμενη πληροφορίες και στοιχεία που εξέτασε, έγραψε ότι οι κατάσκοποι σχεδίαζαν να δολοφονήσουν ταυτοχρόνως τον πρώην Ρώσο βουλευτή Ίλια Πονομάρεφ -που επίσης μένει στις ΗΠΑ- και τον Βλαντιμίρ Καρά-Μούρζα. Ο Καρά-Μούρζα ήταν φυλακισμένος στη Σιβηρία και αφέθηκε ελεύθερος το 2024 στο πλαίσιο της ανταλλαγής κρατουμένων, ενώ έχει ήδη δηλητηριαστεί δύο φορές.

Σύμφωνα με το ισπανικό δημοσίευμα, οι αμερικανικές αρχές ειδοποίησαν τους Κασπάροφ και Πονομάρεφ, ενώ ο Καρά-Μούρζα ενημερώθηκε από τις λετονικές αρχές, καθώς ζει στη Λετονία. Οι κατάσκοποι θα σκότωναν επί τόπου τον σκακιστή και τον πρώην βουλευτή, ενώ τον πρώην κρατούμενο θα τον έκαιγαν ζωντανό με βενζίνη.

Η αμερικανική εισαγγελία υποστήριξε ότι το «Δίκτυο RIS» δραστηριοποιείται σε επιθέσεις και δολοφονίες στη Δύση από το 2024, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις έχει ντόπιους συνεργάτες, οι οποίοι βοηθούν τους Ρώσους κατασκόπους ακόμη και εν αγνοία τους, με χρηματικό αντάλλαγμα βεβαίως.

Σύμφωνα με την El Mundo, μέχρι στιγμής υπάρχουν πέντε ύποπτοι που αναζητούνται στις ΗΠΑ, ενώ φέρεται να ζουν όλοι στη Ρωσία.

Οι ύποπτοι είναι: Ο Γιούρι Τζραμέεφ, πρώην συνταγματάρχης των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών που συνεργάστηκε με τον Πούτιν στα νεανικά του χρόνια, ο γιος του Κιρίλ που είναι αξιωματικός της FSB, δύο Κουβανοί και ένας Βενεζουελάνος.