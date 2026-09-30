Έντονη κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει τις επόμενες ημέρες τη χώρα, με την Κρήτη και την Εύβοια να βρίσκονται στο επίκεντρο των ισχυρών βροχών και καταιγίδων. Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για μεγάλα ύψη βροχής και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων.

Σε ανάρτησή του, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας επισημαίνει ότι τα δύο βασικά προγνωστικά μοντέλα, ECMWF και ICON, εξακολουθούν να δίνουν ιδιαίτερα υψηλές ποσότητες βροχής έως και την Κυριακή, κυρίως στην Κρήτη και σε δεύτερο βαθμό στην Εύβοια.

Όπως αναφέρει, στην Εύβοια τα τοπικά ύψη βροχής μπορεί να προσεγγίσουν ή να ξεπεράσουν τα 100 χιλιοστά, ενώ στην Κρήτη εμφανίζονται προγνωστικοί πυρήνες με 250 έως 350 χιλιοστά βροχής και τοπικά ακόμη μεγαλύτερα αθροίσματα.

Τσατραφύλλιας: «Βροχή ίση με δύο ή και περισσότερους Οκτώβρηδες»

Ο μετεωρολόγος χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σημαντικά τα συγκεκριμένα προγνωστικά δεδομένα, σημειώνοντας ότι εάν επιβεβαιωθούν, σε ορισμένες περιοχές μπορεί μέσα σε λίγα 24ωρα να καταγραφεί ποσότητα βροχής αντίστοιχη με δύο ή και περισσότερους μήνες Οκτωβρίου.

Για την Εύβοια, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας επισημαίνει ότι η έντονη τοπογραφία της περιοχής αυξάνει την ανάγκη για προσοχή, καθώς εάν μεγάλα ύψη βροχής εκδηλωθούν σε μικρό χρονικό διάστημα, ενισχύεται ο κίνδυνος για πλημμύρες και απότομες χειμαρρικές ροές.

Στην Κρήτη, και ειδικότερα στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν μεγάλα ύψη βροχής μέσα σε λίγα 24ωρα.

Ωστόσο, ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι τα ακριβή μέγιστα ύψη βροχής δεν μπορούν ακόμη να θεωρηθούν δεδομένα, καθώς πρόκειται για πρόγνωση αρκετών ημερών και τα προγνωστικά δεδομένα ενδέχεται να μεταβληθούν.

Η προειδοποίηση της ΕΜΥ για την κακοκαιρία

Την ίδια ώρα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει εκδώσει προειδοποίηση για επιδείνωση του καιρού από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, κυρίως στα ανατολικά και νότια της χώρας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με τα φαινόμενα να είναι εντονότερα στην Κρήτη, ενώ παράλληλα αναμένονται πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο.

Ειδικότερα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται:

Στην Κρήτη , κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου , από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου και κατά τη διάρκεια της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται κατά διαστήματα να συνεχιστούν έως και το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου .

, κυρίως στους νομούς , από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου και κατά τη διάρκεια της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται κατά διαστήματα να συνεχιστούν έως και το . Στην Εύβοια, όπου τα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται πρόσκαιρα την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, έως τις απογευματινές ώρες.

Έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο

Παράλληλα με τις βροχές και τις καταιγίδες, στο Αιγαίο αναμένονται πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι.

Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ, τόσο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου όσο και την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας θα εξαρτηθεί από την ακριβή θέση και την ένταση των φαινομένων, με την Κρήτη και την Εύβοια να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής λόγω των υψηλών ποσοτήτων βροχής που δίνουν τα προγνωστικά μοντέλα.