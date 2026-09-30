Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να καταγράφει νέα υψηλά έτους και νέα υψηλά 17 ετών, κόντρα στο διεθνές κλίμα επιφυλακτικότητας.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.738,35 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,05%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 26ης Οκτωβρίου 2009 (2.781,13 μονάδες)

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.745,54 μονάδες (+1,31%)

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έκλεισε τον Σεπτέμβριο με άνοδο 2,28%, με την αγορά να κινείται σε ανοδική τροχιά για έκτο συνεχή μήνα, ενώ από τις αρχές του 2026 καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 29,12%.

Η ελληνική αγορά τον μήνα που φεύγει εισήλθε και επίσημα στις ανεπτυγμένες αγορές για τρεις από τους τέσσερις μεγάλους διεθνείς οίκους — τους STOXX, FTSE Russell και S&P Dow Jones Indices — ενώ η μετάβαση αυτή θα ολοκληρωθεί και τυπικά τον Μάιο του επόμενου έτους με την αντίστοιχη μετάταξη από την MSCI.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο κατά 6,216 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 53,48 εκατ. ευρώ.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε τον μήνα με άνοδο 6,80%, σε νέα υψηλά 11 ετών, ενώ στο 9μηνο σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 45,83%.

Η αξία των συναλλαγών εκτοξεύθηκε σήμερα στα 638,88 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 78,59 εκατ. ευρώ αφορούσαν πακέτα, ενώ διακινήθηκαν 80.305.774 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,06%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,07%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΔΑΑ (+6,23%), του ΟΛΠ (+4,06%), των ΕΛΠΕ (+3,62%), της Lamda Development (+3,34%), της Optima Bank (+2,64%) και της Πειραιώς (+2,52%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aktor (-1,43%) και της Τιτάν (-0,81%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η CrediaBank διακινώντας 20.538.910 και 14.511.263 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 101,412 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 97,81 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 67 μετοχές, 48 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+9,89%) και Σπύρου (+9,38%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Mevaco (-18,96%) και Doppler (-9,55%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:9,6700 -1,43%

ALLWYN:11,4000 -0,09%

ΚΥΠΡΟΥ:10,9900 +0,64%

CREDIABANK:1,0100 +3,06%

METLEN:49,1600 -0,36%

OPTIMA:14,7800 +2,64%

ΤΙΤΑΝ: 48,8800 -0,81%

ALPHA BANK: 4,8600 +0,41%

AEGEAN AIRLINES: 11,3300 +0,62%

VIOHALCO: 17,8200 -0,34%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 44,4000 +0,18%

ΔΑΑ:12,9600 +6,23%

ΔΕΗ: 23,2200 +0,87%

COCA COLA HBC:51,4000 +1,78%

ΕΛΠΕ: 18,6300 +3,62%

ELVALHALCOR: 3,7600 -0,13%

ΕΘΝΙΚΗ: 17,8500 +1,39%

ΕΥΔΑΠ: 12,3200 -0,16%

EUROBANK: 4,9400 +0,22%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,3500 +3,34%

MOTOR OIL: 69,6500 +1,68%

JUMBO: 24,8600 +0,16%

ΟΛΠ:48,7000 +4,06%

ΟΤΕ: 19,5800 +1,19%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 10,9700 +2,52%