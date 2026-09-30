Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να καταγράφει νέα υψηλά έτους και νέα υψηλά 17 ετών, κόντρα στο διεθνές κλίμα επιφυλακτικότητας.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.738,35 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,05%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 26ης Οκτωβρίου 2009 (2.781,13 μονάδες)

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.745,54 μονάδες (+1,31%)

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έκλεισε τον Σεπτέμβριο με άνοδο 2,28%, με την αγορά να κινείται σε ανοδική τροχιά για έκτο συνεχή μήνα, ενώ από τις αρχές του 2026 καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 29,12%.

Η ελληνική αγορά τον μήνα που φεύγει εισήλθε και επίσημα στις ανεπτυγμένες αγορές για τρεις από τους τέσσερις μεγάλους διεθνείς οίκους — τους STOXX, FTSE Russell και S&P Dow Jones Indices — ενώ η μετάβαση αυτή θα ολοκληρωθεί και τυπικά τον Μάιο του επόμενου έτους με την αντίστοιχη μετάταξη από την MSCI.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο κατά 6,216 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 53,48 εκατ. ευρώ.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε τον μήνα με άνοδο 6,80%, σε νέα υψηλά 11 ετών, ενώ στο 9μηνο σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 45,83%.

Η αξία των συναλλαγών εκτοξεύθηκε σήμερα στα 638,88 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 78,59 εκατ. ευρώ αφορούσαν πακέτα, ενώ διακινήθηκαν 80.305.774 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,06%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,07%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΔΑΑ (+6,23%), του ΟΛΠ (+4,06%), των ΕΛΠΕ (+3,62%), της Lamda Development (+3,34%), της Optima Bank (+2,64%) και της Πειραιώς (+2,52%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aktor (-1,43%) και της Τιτάν (-0,81%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η CrediaBank διακινώντας 20.538.910 και 14.511.263 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 101,412 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 97,81 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 67 μετοχές, 48 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+9,89%) και Σπύρου (+9,38%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Mevaco (-18,96%) και Doppler (-9,55%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:9,6700 -1,43%

ALLWYN:11,4000 -0,09%

ΚΥΠΡΟΥ:10,9900 +0,64%

CREDIABANK:1,0100 +3,06%

METLEN:49,1600 -0,36%

OPTIMA:14,7800 +2,64%

ΤΙΤΑΝ: 48,8800 -0,81%

ALPHA BANK: 4,8600 +0,41%

AEGEAN AIRLINES: 11,3300 +0,62%

VIOHALCO: 17,8200 -0,34%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 44,4000 +0,18%

ΔΑΑ:12,9600 +6,23%

ΔΕΗ: 23,2200 +0,87%

COCA COLA HBC:51,4000 +1,78%

ΕΛΠΕ: 18,6300 +3,62%

ELVALHALCOR: 3,7600 -0,13%

ΕΘΝΙΚΗ: 17,8500 +1,39%

ΕΥΔΑΠ: 12,3200 -0,16%

EUROBANK: 4,9400 +0,22%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,3500 +3,34%

MOTOR OIL: 69,6500 +1,68%

JUMBO: 24,8600 +0,16%

ΟΛΠ:48,7000 +4,06%

ΟΤΕ: 19,5800 +1,19%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 10,9700 +2,52%