Η πτήση FZ1073 της Flydubai κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια, επειδή επέβαιναν δύο επιπλέον πιλότοι, με τον έναν να παίρνει τον έλεγχο του αεροσκάφους μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε στο πιλοτήριο.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα The Jerusalem Post, οι δύο πιλότοι δεν πετούσαν τυχαία, ούτε για λόγους ασφαλείας. Αντιθέτως, συγκαταλέγονταν στους επιβάτες, ώστε να πάρουν τον έλεγχο του αεροσκάφους αν η πτήση παρατεινόταν, για να μη χρειαστεί να παρατείνουν το ωράριο εργασίας τους -με ό,τι αυτό συνεπάγεται- οι δύο πιλότοι που ήδη είχαν υπηρεσία.

«Αν συνέβαινε κάτι πάνω από το Κουβέιτ και σου ζητούσαν να αλλάξεις πορεία, τότε η πτήση θα διαρκούσε μία ή δύο ώρες παραπάνω», δήλωσε πηγή με γνώση του ζητήματος.

Ένας Ισραηλινός επιβάτης της πτήσης δήλωσε στην The Jerusalem Post ότι οι δύο επιπλέον πιλότοι ήταν δεμένοι με τις ζώνες τους και χρειάστηκε να ταρακουνηθούν για να αντιδράσουν, με τον έναν να μην κάνει τίποτα, γιατί ήταν σοκαρισμένος.

«Έπρεπε να τους ταρακουνήσω για να τους κάνω να πάνε μπροστά και να αναλάβουν τον έλεγχο του αεροπλάνου, γιατί έπεφτε κατακόρυφα», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον επιβάτη, μόνο ο ένας πιλότος μπήκε στο πιλοτήριο και ανέλαβε τον έλεγχο του αεροσκάφους, το οποίο και προσγείωσε με ασφάλεια, ενώ ο δεύτερος «φαινόταν να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ».

Σημειώνεται ότι μετά την ενεργοποίηση του σήματος κινδύνου, η πτήση FZ1073 κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία, μέσω του εναέριου χώρου της Ιορδανίας.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ταμπούκ, περίπου μία ώρα μετά την έκκληση για αναγκαστική προσγείωση.

Η διοίκηση του αεροδρομίου ανέφερε ότι έλαβε το σήμα κινδύνου στις 8:44 το πρωί, τοπική ώρα, και ότι η προσγείωση πραγματοποιήθηκε χωρίς επιπλέον απρόοπτα.

Μετά την ασφαλή προσγείωση, βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα ισραηλινά μέσα δείχνουν επιβάτες να χειροκροτούν και να τραγουδούν, εμφανώς ανακουφισμένοι μετά την περιπέτεια που είχαν ζήσει κατά τη διάρκεια της πτήσης.