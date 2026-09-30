Στον Κινίδαρο της Νάξου εξελίσσεται μια γιγαντιαία και εξαιρετικά σύνθετη επιχείρηση βαρέων μεταφορών που δεν έχει προηγούμενο για τα τοπικά δεδομένα. Στόχος του πρωτοφανούς αυτού εγχειρήματος είναι η ασφαλής μετακίνηση της «Λύρας της Νάξου», ενός μνημειακών διαστάσεων γλυπτού που φιλοτέχνησε ο διακεκριμένος καλλιτέχνης Τομπάιας Μπαλάτι.

Το επιβλητικό έργο λαξεύτηκε από ένα και μόνο συμπαγές κομμάτι ναξιακού μαρμάρου και ετοιμάζεται να εγκαταλείψει το λατομείο παραγωγής του με τελικό προορισμό τη Βασιλεία της Ελβετίας.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου αποτυπώνουν ανάγλυφα την τεράστια κλίμακα του εγχειρήματος. Η «Λύρα της Νάξου» έχει τελικές διαστάσεις 12 μέτρα μήκος, 6 μέτρα πλάτος και 6 μέτρα ύψος, ενώ το συνολικό της βάρος αγγίζει τους 500 τόνους.



Η εξαιρετικά απαιτητική διαδικασία μεταφοράς ξεκίνησε το μεσημέρι της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου, έπειτα από προετοιμασία πολλών ημερών, και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Σάββατο, σύμφωνα με το Naxostimes.

Φωτογραφία: Naxostimes

Το γλυπτό δημιουργήθηκε στο λατομείο «Μάρμαρα Νάξου Αλέξανδρου Λογιότατου». Όπως αποκάλυψε στο NaxosTimes ο Βίκτωρας Ματαράγκας, μέλος της διοίκησης του λατομείου, ο αρχικός ανεπεξέργαστος όγκος μαρμάρου είχε διαστάσεις 17x7x7 μέτρα.

Φωτογραφία: Naxostimes

Αυτό που καθιστά το γλυπτό μοναδικό στον κόσμο είναι ο αμιγώς μονολιθικός του χαρακτήρας. Ο Γιόαχιμ Κολμπ, export sales manager της εταιρείας Cometto, σημείωσε ότι ο Τομπάιας Μπαλάτι εργάστηκε εντατικά επί έξι μήνες στο λατομείο πάνω στο λεπτόκοκκο και εξαιρετικής ποιότητας μάρμαρο Νάξου. Σμίλευσε έτσι ένα έργο η προετοιμασία του οποίου είχε ξεκινήσει ήδη από το 2023.

Φωτογραφία: Naxostimes

Η πρωτοφανής κλίμακα του μονολιθικού γλυπτού έχει ήδη δρομολογήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την επίσημη ένταξή του στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες. Τόσο ο κ. Ματαράγκας όσο και ο κ. Κολμπ επιβεβαίωσαν ότι οι σχετικές συνεννοήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα σύγχρονα μονολιθικά έργα που έχουν δημιουργηθεί ποτέ.

Φωτογραφία: Naxostimes

Παράλληλα, ο κ. Κολμπ προέβη σε έναν συγκινητικό ιστορικό παραλληλισμό με το παρελθόν του νησιού. «Η ιστορία στο νησί της Νάξου επαναλαμβάνεται ύστερα από 2.600 χρόνια» τόνισε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στον περίφημο Κούρο του Απόλλωνα του 6ου αιώνα π.Χ.

Φωτογραφία: Naxostimes

Εκείνος ο αρχαίος μαρμάρινος γίγαντας, μήκους 10,70 μέτρων και βάρους 80 τόνων, παρέμεινε ημιτελής στο λατομείο επειδή οι τεχνολογικές δυνατότητες της εποχής δεν επέτρεπαν τη μεταφορά του.



Σήμερα, η σύγχρονη τεχνολογία καλείται να μετακινήσει έναν ακόμα μεγαλύτερο μαρμάρινο γίγαντα, γράφοντας μια νέα σελίδα στην ιστορία του κυκλαδίτικου πολιτισμού και της παγκόσμιας γλυπτικής.

Δείτε το βίντεο: