Κρίσιμες παρεμβάσεις» χαρακτήρισε τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στις συνέπειες της διεθνούς κρίσης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο MEGANews Radio 104,6.

«Και οι 120 δόσεις και η επιδότηση των 20 λεπτών στο diesel και η επιστολή στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κρίσιμες παρεμβάσεις. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανείς που να μπορεί να διαφωνήσει με αυτές. Πρέπει όλοι να τις υποστηρίξουμε γιατί είναι σωστές για τη χώρα», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, σημείωσε πως υπάρχει ακόμα περιθώριο δύο εβδομάδων, σημειώνοντας πως «μας ενδιαφέρει να στηριχθεί κάθε ελληνική οικογένεια, ιδιαίτερα στις περιοχές της περιφέρειας και στις πιο ορεινές περιοχές, όπου ο κόσμος έχει πολύ μεγαλύτερες ανάγκες και πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην παρέμβαση του πρωθυπουργού προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν: «Σήμερα εκδηλώθηκε μια πολύ σοβαρή παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Πρόεδρο της Κομισιόν. Είναι μια καμπάνα, η οποία πρέπει να ακουστεί πολύ ηχηρά σε ολόκληρη την Ευρώπη». Όπως εξήγησε, η πρόταση αφορά στη δυνατότητα αξιοποίησης των πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ, που εισπράχθηκε λόγω των αυξημένων τιμών, για έκτακτες δράσεις στήριξης στην κοινωνία, αλλά και την εξαίρεση των έκτακτων μέτρων από τους δημοσιονομικούς κανόνες.

«Νομίζω ότι είναι λογικό και αναγκαίο αίτημα. Εκπροσωπεί την κοινωνική πλειοψηφία της λογικής στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη και πρέπει η Ευρώπη να ανταποκριθεί σε αυτό», υπογράμμισε, προσθέτοντας: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα το διεκδικήσει και πιστεύω ότι θα το διεκδικήσουν και άλλες χώρες».

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι τα μέτρα στηρίζουν τις οικογένειες, τη μεσαία τάξη και τους πιο οικονομικά αδύναμους, σημειώνοντας πως «ό,τι και να κάνουμε, θα χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα, γιατί οφείλουμε να ακούμε τους ανθρώπους και να συναισθανόμαστε αυτό που περνούν».

Συνεχίζοντας, τόνισε πως δεν υπάρχει πιο σοβαρή κοινωνική πολιτική για μια χώρα «από τις δουλειές και από τους καλύτερους μισθούς», υπογραμμίζοντας ότι τα τελευταία δύο χρόνια το υπουργείο Ανάπτυξης δίνει ιδιαίτερη έμφαση ώστε «να μεταφερθεί η προτεραιότητα της οικονομίας στη βιομηχανία και στην καινοτομία».

Όπως τόνισε, το υπουργείο Ανάπτυξης υποστηρίζει σε ολόκληρη τη χώρα 928 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 3,1 δισ. ευρώ, με ενίσχυση 1,5 δισ. ευρώ, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιομηχανία και τη μεταποίηση. Σημείωσε πως με την πολιτική της κυβέρνησης έχουν δημιουργηθεί περίπου 600.000 νέες θέσεις εργασίας τα τελευταία χρόνια, εκ των οποίων οι 60.000 στη βιομηχανία.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση και το υπουργείο Ανάπτυξης στηρίζουν έμπρακτα την ανασυγκρότηση του κλάδου. «Θέλουμε να έχουμε ξανά ισχυρή ναυπηγική βιομηχανία και ναυπηγοεπισκευή. Είναι κρίμα η Ελλάδα να βρίσκεται στις πρώτες δύο-τρεις χώρες της παγκόσμιας ναυτιλίας και να μην είναι πολύ ισχυρή και στη ναυπηγική βιομηχανία», σημείωσε.

Ερωτηθείς για τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Θεοδωρικάκος εξέφρασε την εκτίμηση ότι «τα αποτελέσματα των εκλογών θα είναι άλλα από αυτά που λένε οι μετρήσεις». Όπως είπε, αυτή την περίοδο υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας που δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί με ξεκάθαρο τρόπο, εξηγώντας ότι όταν έρθει η ώρα των εκλογών οι πολίτες θα βρεθούν «μπροστά στο πραγματικό σταυροδρόμι». Όπως τόνισε, αυτό θα είναι, «εάν θέλουν να συνεχίσουν με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τιμόνι, με έναν τρόπο διακυβέρνησης που τον έχουν δει και λέει “αυτά που σας υποσχεθήκαμε, τα κάναμε” και με ένα σχέδιο για τα επόμενα τέσσερα χρόνια ή με τη λογική των άλλων “διώξτε τους και ας έρθει όποιος να ‘ναι”.»

«Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που εκπροσωπεί όλους τους Έλληνες, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς διακρίσεις», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, προσθέτοντας ότι οφείλει με τις πράξεις και την πολιτική της να εκπροσωπεί τη μεσαία τάξη και τους οικονομικά πιο αδύναμους. «Η δική μας δουλειά είναι να στηρίζουμε το σύνολο της κοινωνίας και να εκπροσωπούμε το σύνολο της κοινωνίας», κατέληξε.