Νέα αυστηρά μηνύματα προς την Ταϊβάν και τις χώρες που τη στηρίζουν έστειλε ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, επαναλαμβάνοντας ότι το Πεκίνο παραμένει αποφασισμένο να προχωρήσει στον στόχο της «εθνικής επανένωσης».

Σε ομιλία του ενόψει της εθνικής εορτής της Κίνας, ο Σι δήλωσε ότι η χώρα του θα αντιταχθεί στις δυνάμεις που τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας της Ταϊβάν, αλλά και σε οποιαδήποτε εξωτερική παρέμβαση στο ζήτημα.

«Πρέπει να εμβαθύνουμε τις ανταλλαγές και τη συνεργασία ανάμεσα στις δύο όχθες του στενού, να καταστείλουμε αποφασιστικά τις αυτονομιστικές δυνάμεις που κηρύσσουν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν, να αντιταχθούμε στις παρεμβάσεις εξωτερικών δυνάμεων και να προωθήσουμε τον σημαντικό σκοπό της εθνικής επανένωσης», ανέφερε ο Κινέζος πρόεδρος, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Xinhua.

Το Πεκίνο θεωρεί την Ταϊβάν τμήμα της κινεζικής επικράτειας και έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν αποκλείει τη χρήση βίας για την επίτευξη της «επανένωσης».

Στο στόχαστρο ξανά η ηγεσία της Ταϊβάν

Η κινεζική κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει στο παρελθόν τον πρόεδρο της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ-τε ως «αυτονομιστή», κατηγορώντας τον ότι προωθεί την απομάκρυνση του νησιού από την Κίνα.

Το Πεκίνο έχει αυξήσει τα τελευταία χρόνια την πολιτική και στρατιωτική πίεση γύρω από την Ταϊβάν, πραγματοποιώντας στρατιωτικές ασκήσεις στην περιοχή και ενισχύοντας τις προειδοποιήσεις του προς την Ταϊπέι.

Η δύσκολη σχέση με την Ουάσιγκτον

Ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία στις σχέσεις Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει η αμερικανική υποστήριξη προς την Ταϊβάν.

Ο Σι, σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο, είχε ζητήσει την περασμένη εβδομάδα από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να χειριστεί «με σύνεση» το ζήτημα και είχε καλέσει τις ΗΠΑ να αντιταχθούν στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν.

Η Ουάσιγκτον διατηρεί σχέσεις με την Ταϊβάν και παρέχει στρατιωτική υποστήριξη στο νησί, γεγονός που αποτελεί διαχρονική πηγή έντασης με το Πεκίνο.

Η νέα δήλωση του Κινέζου προέδρου έγινε μία ημέρα πριν από την εθνική εορτή της Κίνας, η οποία σηματοδοτεί την επέτειο της ανακήρυξης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας από τον Μάο Τσε Τουνγκ την 1η Οκτωβρίου 1949 στην πλατεία Τιενανμέν.