Ο νέος συνήγορος υπεράσπισης της Ιωάννας Γάκα, Νίκος Αλεξανδρής, υποστήριξε ότι εμπλέκονται κι άλλα άτομα στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο δικηγόρος που μόλις ανέλαβε την υπόθεση είπε στο Live News ότι η ιστορία με την επίσκεψη του τραγουδιστή στο Κολωνάκι για θεραπείες δεν ξεκίνησε δύο μέρες πριν από τον θάνατό του, όταν συναντήθηκε με τον υπνοθεραπευτή στο Ψυχικό. Αντιθέτως, έχει ξεκινήσει από τον Ιούλιο και για αυτόν τον λόγο θα ζητήσει την άρση απορρήτου και σε άλλα τηλέφωνα από εκείνο το χρονικό διάστημα μέχρι και τον θάνατο του καλλιτέχνη.

«Η όλη ιστορία δεν ξεκινάει τη Δευτέρα, κρατήστε ότι ο χρόνος άρσης ξεκινάει από τον Ιούλιο, δεν μπορώ να πω περισσότερα, θα αποκαλύψω στοιχεία της δικογραφίας», δήλωσε στην εκπομπή του Mega.

«Σε αυτήν την ιστορία εμπλέκονται αρκετά πρόσωπα σε διαφορετικό ίσως βαθμό ο καθένας. Ο νομικός πολιτισμός επιβάλλει να καταλογιστούν ευθύνες σε αυτούς που έχουν τις ευθύνες και ό,τι ευθύνες έχουν. Όλο αυτόν τον καιρό βλέπουμε ότι είναι σαν να έχει ευθύνη για τα πάντα η γιατρός. Ε, δεν έχει. Και θα το δείτε στην πορεία ότι δεν έχει. (…) Από τις αλλεπάλληλες και πολύωρες συζητήσεις είμαι πεπεισμένος, και θα το δείτε στην πορεία, ότι την πραγματικότητα δεν την ξέρουν παρά ελάχιστοι άνθρωποι και δεν είναι αυτή που παρουσιάζεται», δήλωσε στο Live News.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε μεταξύ άλλων: «Ποιος πίεζε τον Μαζωνάκη να κάνει τη θεραπεία; Πάντως σίγουρα δεν τον πίεσε η γιατρός, υπάρχουν κι άλλα πρόσωπα δεν μπορώ να σας απαντήσω».

Όσον αφορά τη 56χρονη γιατρό, ο δικηγόρος της είπε: «Είναι αυτή που κάνει την ιατρική πράξη. Αν το κάνει σωστά ή λάθος είναι αντικείμενο διερεύνησης. Αν την κάνει σωστά, δεν έχει ευθύνη για το αποτέλεσμα. Αν δεν την κάνει, έχει ευθύνη».

«Δεν θέλω να αφήσω αιχμή καμία για κανέναν ακόμα. Όταν θα έχω στα χέρια μου τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα μου επιτρέψουν να το κάνω, θα το κάνω. Θα δικαιωθεί ο Μαζωνάκης, με κάθε τρόπο, αλλά όχι εις βάρος ενός ανθρώπου, εφόσον βεβαίως αυτός ο άνθρωπος δεν ευθύνεται για όλα», λέει ο κ. Αλεξανδρής, υποστηρίζοντας ότι η 56χρονη δεν έκανε αναισθησία στον Γιώργο Μαζωνάκη.