Ο Αιμίλιος Χειλάκης μίλησε ανοιχτά για τον έρωτα, τον τζόγο και το τσιγάρο, αποκαλύπτοντας ότι η σχέση του με την Αθηνά Μαξίμου συνέπεσε με μια περίοδο κατά την οποία άφησε πίσω του συνήθειες που είχε για χρόνια.

Μιλώντας στο podcast των Rainbow Mermaids, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στις διαφορετικές μορφές πάθους που είχε γνωρίσει στη ζωή του και εξήγησε με τον δικό του τρόπο πώς άλλαξε η καθημερινότητά του όταν ερωτεύτηκε την Αθηνά Μαξίμου.

«Εγώ κατάφερα ας πούμε και έκοψα το πάθος που είχα με τον τζόγο τη στιγμή που ερωτεύτηκα με την Αθηνά. Γιατί αδρεναλινικά δεν το χρειαζόμουν πια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Όπως περιέγραψε, το συναισθηματικό φορτίο της νέας σχέσης ήταν για εκείνον αρκετό ώστε να μην αναζητά πλέον την ίδια ένταση μέσα από τον τζόγο. «Ήταν τόσο πιο ισχυρό το συναισθηματικό πάθος από το αδρεναλινικό, που μου εκμηδενίστηκε. Έφυγε ξαφνικά μια μέρα», είπε.

Η απόφαση να κόψει το τσιγάρο

Στην ίδια συζήτηση, ο Αιμίλιος Χειλάκης αναφέρθηκε και στο κάπνισμα, εξηγώντας ότι η διακοπή του τσιγάρου συνδέθηκε περισσότερο με την ανάγκη του να μπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της δουλειάς του.

«Το τσιγάρο έφυγε γιατί κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να κάνω τις σκηνές που είχα σκηνοθετήσει τον εαυτό μου να κάνει, γιατί δεν άντεχα να κουνηθώ», ανέφερε. Στη συνέχεια περιέγραψε την αλλαγή που ακολούθησε: «Και το έκοψα και άρχισα ξαφνικά να έχω μια αθλητικότητα στο σώμα μου».

Η συζήτηση πέρασε στη συνέχεια στα νεανικά του χρόνια και στις σχέσεις που σημάδεψαν διαφορετικές περιόδους της ζωής του. Ο ηθοποιός παραδέχθηκε ότι ο έρωτας είχε ανέκαθεν σημαντική θέση στη ζωή του και ότι όταν ερωτευόταν, το ζούσε έντονα.

«Έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο ο έρωτας στη ζωή μου. Ερωτευόμουν σφόδρα», είπε. Μάλιστα, αναφέρθηκε και σε μια παλαιότερη σχέση του, με μια γυναίκα με την οποία, όπως αποκάλυψε, εξακολουθούν να έχουν επαφή μέχρι σήμερα.

«Υπάρχει μια κοπέλα που μιλάμε ακόμα και τώρα, είχαμε βγει τις προάλλες οικογενειακά, είχα φάει τέσσερις χυλοπίτες. Δεν το έβαζα κάτω. Ηττήθηκα στο τέλος. Δεν την κερδίσαμε αυτή. Μετά άλλαξε και σχολείο αυτή», ανέφερε χαρακτηριστικά.