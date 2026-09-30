Ένα πρωτοφανές περιστατικό δημόσιας διαπόμπευσης ερευνά η Αστυνομία στο Ηράκλειο, μετά την καταγγελία μιας νεαρής γυναίκας ότι η φωτογραφία της μαζί με προσωπικά της στοιχεία τοποθετήθηκαν σε χαρτιά που αφέθηκαν πάνω σε παρμπρίζ αυτοκινήτων στην περιοχή του Μασταμπά.

Η ενέργεια σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (30/9), προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή, καθώς σύμφωνα με τις καταγγελίες τα σημειώματα περιείχαν, εκτός από τα στοιχεία της γυναίκας, και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς σεξιστικού περιεχομένου.

Η γυναίκα προσέφυγε στις Αρχές και ζήτησε να διερευνηθεί η υπόθεση, προκειμένου να εντοπιστεί το άτομο που βρίσκεται πίσω από την τοποθέτηση των συγκεκριμένων σημειωμάτων.

Στο μικροσκόπιο το υλικό από κάμερες

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί σε υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, που ενδέχεται να καταγράψουν τις κινήσεις του ατόμου που μοίρασε τα φέιγ βολάν.

Παράλληλα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει αναρτηθεί στιγμιότυπο από τις κινήσεις ενός νεαρού άνδρα, ο οποίος φέρεται να εμφανίζεται να κρατά φακέλους. Η συγκεκριμένη αναφορά εξετάζεται από τις Αρχές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί η εμπλοκή συγκεκριμένου προσώπου.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο εκδίκησης

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η συγκεκριμένη ενέργεια, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να πρόκειται για πράξη με εκδικητικά κίνητρα.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι λόγοι που οδήγησαν στην τοποθέτηση των σημειωμάτων και η ταυτότητα του ατόμου που τα διακίνησε παραμένουν υπό διερεύνηση.