Μια δύσκολη περιπέτεια με την υγεία του αποκάλυψε ο Γουίλ Ριβ, γιος του θρυλικού «Superman» Κρίστοφερ Ριβ, καθώς διαγνώστηκε με μια σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου των όρχεων. Ο 34χρονος δημοσιογράφος και ανταποκριτής του «Good Morning America» μίλησε στο περιοδικό People για τη διάγνωση, τις επεμβάσεις και τη χημειοθεραπεία που ακολούθησε, αποκαλύπτοντας ότι πλέον είναι απαλλαγμένος από τον καρκίνο.

Ο Γουίλ Ριβ περιέγραψε τη στιγμή που αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, αλλά και τον ρόλο που έπαιξε η σύζυγός του, Αμάντα Ντάμπιν Ριβ, η οποία τον παρότρυνε να επισκεφθεί γιατρό.

Όπως αποκάλυψε, τον περασμένο Απρίλιο παρατήρησε ένα επώδυνο εξόγκωμα στον όρχι του. Αρχικά δεν θεώρησε ότι επρόκειτο για κάτι σοβαρό, πιστεύοντας ότι το πρόβλημα θα υποχωρούσε.

«Ήταν ένα ευαίσθητο, επώδυνο εξόγκωμα στον όρχι μου και ανησύχησα, αλλά υπέθεσα ότι θα περνούσε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, μετά από μερικές εβδομάδες η κατάσταση δεν είχε αλλάξει. Η σύζυγός του επέμενε να κάνει υπερηχογράφημα, το οποίο αποκάλυψε την ύπαρξη μάζας.

Η επέμβαση και η διάγνωση

Ο Γουίλ Ριβ εξήγησε ότι, όταν εντοπίζεται μάζα στον όρχι, η βιοψία δεν αποτελεί συνήθη επιλογή, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος διασποράς καρκινικών κυττάρων εφόσον η μάζα είναι κακοήθης.

Έτσι, μέσα σε περίπου 10 ημέρες από το υπερηχογράφημα, υποβλήθηκε σε ορχεκτομή, δηλαδή χειρουργική αφαίρεση του προσβεβλημένου όρχεως. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε χωρίς να χρειαστεί παρατεταμένη νοσηλεία.

«Δεν είχα κάνει χειρουργική επέμβαση από τότε που αφαίρεσα τις αμυγδαλές μου, σε ηλικία 5 ετών», δήλωσε ο 34χρονος, εξηγώντας ότι περισσότερο τον άγχωνε το άγνωστο της επέμβασης παρά η ίδια η διαδικασία.

Αρχικά πίστευε ότι η επέμβαση θα αποτελούσε μια προσωρινή αναποδιά σε μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο της ζωής του, καθώς είχε μόλις παντρευτεί και συνέχιζε την επαγγελματική του πορεία στο ABC News και το «Good Morning America».

Το 95% του όγκου ήταν εμβρυϊκό καρκίνωμα

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ωστόσο, έδειξαν ότι η περιπέτεια δεν είχε τελειώσει. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο ίδιος, περίπου το 95% του καρκίνου ήταν εμβρυϊκό καρκίνωμα, έναν επιθετικό τύπο καρκίνου των όρχεων.

Στις 10 Ιουνίου, ο Γουίλ Ριβ υποβλήθηκε σε νέα, πολύωρη χειρουργική επέμβαση, η οποία διήρκεσε περίπου έξι ώρες. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης αφαιρέθηκαν δεκάδες λεμφαδένες από την κοιλιακή χώρα.

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι τρεις από τους λεμφαδένες ήταν θετικοί για καρκίνο των όρχεων. «Συνειδητοποίησα ότι αυτό θα ήταν ένα μεγαλύτερο ταξίδι απ’ όσο είχα αρχικά υπολογίσει», ανέφερε ο ίδιος.

Δύο κύκλοι χημειοθεραπείας

Μετά τη χειρουργική επέμβαση, ο γιος του Κρίστοφερ Ριβ υποβλήθηκε σε δύο κύκλους χημειοθεραπείας. Όπως αποκάλυψε, από τις 8 Σεπτεμβρίου θεωρείται πλέον απαλλαγμένος από τον καρκίνο.

Η περιπέτεια, όπως περιέγραψε, τον έκανε να αναλογιστεί και τις δικές του οικογενειακές εμπειρίες με σοβαρά προβλήματα υγείας. Η μητέρα του είχε αντιμετωπίσει καρκίνο του πνεύμονα, ενώ ο πατέρας του, ο Κρίστοφερ Ριβ, έζησε για χρόνια με σοβαρή αναπηρία μετά το ατύχημα που είχε με άλογο, το οποίο τον άφησε παράλυτο από τον λαιμό και κάτω.

«Η Αμάντα επέμενε να κάνω το υπερηχογράφημα»

Ο Γουίλ Ριβ απέδωσε μεγάλο μέρος της έγκαιρης διάγνωσής του στη σύζυγό του, Αμάντα, η οποία τον έπεισε να μην αγνοήσει το σύμπτωμα. «Πιθανότατα δεν είναι τίποτα, αλλά κι αν είναι κάτι;», ήταν, όπως είπε, η σκέψη που του μετέφερε η σύζυγός του, επιμένοντας να κάνει την απαραίτητη εξέταση.

«Ήξερα ότι είχα παντρευτεί τον ιδανικό άνθρωπο για μένα πριν συμβούν όλα αυτά, αλλά τώρα, έχοντας περάσει όλη αυτή την περιπέτεια μαζί, όχι μόνο ξέρω ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε κι αν μας επιφυλάξει η ζωή, αλλά και ότι εκείνη είναι, αναμφισβήτητα, απολύτως ιδανική για μένα», ανέφερε.

Η αποκάλυψη του Γουίλ Ριβ έρχεται μετά από μια δύσκολη περίοδο, κατά την οποία χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις και χημειοθεραπεία, ενώ πλέον δηλώνει απαλλαγμένος από τον καρκίνο και συνεχίζει την επαγγελματική και προσωπική του ζωή.