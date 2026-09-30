Ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα για την πρεμιέρα του Eurocup διακόπηκε προσωρινά λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου λόγω προβλήματος στη μπασκέτα.

Στο κατάμεστο κλειστό της Πυλαίας ο «δικέφαλος του βορρά» θέλει τη νίκη για να μπει με το δεξί στη διοργάνωση, δεν έλειψαν όμως και τα απρόοπτα που έφεραν και την προσωρινή διακοπή του αγώνα.

Συγκεκριμένα, με 1:22 να απομένουν για το τέλος της τρίτης περιόδου και τον ΠΑΟΚ να είναι μπροστά στο σκορ με 56-52, εντοπίστηκε πρόβλημα με το ύψος της μπασκέτας και οι διαιτητές, όπως είναι λογικό, διέκοψαν προσωρινά το ματς.

Οι άνθρωποι του γηπέδου προσπαθούν να το διευθετήσουν για να αρχίσει ξανά ο αγώνας, με τις δύο ομάδες και τους φιλάθλους να περιμένουν υπομονετικά.