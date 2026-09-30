Η στιγμή που πολλοί στον κόσμο της μόδας περίμεναν έφτασε. Η Zara παρουσιάζει την πρώτη της συλλογή σε συνεργασία με τον Τζον Γκαλιάνο, έναν από τους πιο επιδραστικούς και ανατρεπτικούς σχεδιαστές της τελευταίας τεσσαρακονταετίας.

Η συλλογή με τίτλο «Re{form} Zara Authored by the Couturier John Galliano» κυκλοφορεί την 1η Οκτωβρίου και αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα εγχειρήματα της ισπανικής εταιρείας μόδας.

Δεν πρόκειται για μια απλή συνεργασία ενός διάσημου ονόματος με μια αλυσίδα ρούχων. Ο Γκαλιάνο επέλεξε να προσεγγίσει τη Zara με έναν τρόπο που ταιριάζει στη δική του φιλοσοφία: όχι δημιουργώντας απλώς νέα κομμάτια, αλλά μεταμορφώνοντας υπάρχοντα ρούχα.

Όταν η Zara γίνεται «εργαστήριο» του Galliano

Η ιδέα πίσω από τη συλλογή ξεκίνησε από τη συνάντηση του Γκαλιάνο με τη Marta Ortega Pérez, πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Inditex, της εταιρείας στην οποία ανήκει η Zara.

Ο σχεδιαστής πήρε βασικά κομμάτια της Zara – όπως παλτά, πουκάμισα και φορέματα – και τα αντιμετώπισε σαν υλικά σε ένα δημιουργικό εργαστήριο.

Με κοψίματα, αλλαγές στις αναλογίες, ανατροπές στη δομή και νέες σιλουέτες, τα καθημερινά ρούχα μεταμορφώθηκαν σε δημιουργίες που παραπέμπουν περισσότερο σε πασαρέλα υψηλής ραπτικής.

«Είναι αυτό που κάνουν οι χάκερ, αυτό που κάνουν οι DJs: επαναχρησιμοποιούν, αναμειγνύουν και δημιουργούν κάτι νέο», έχει πει ο Γκαλιάνο περιγράφοντας τη διαδικασία.

Από τον Dior στη Zara

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Βρετανού σχεδιαστή, ο οποίος έχει αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι του στη μόδα.

Ο Γκαλιάνο έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τις συλλογές του για τον οίκο Dior, ενώ αργότερα ανέλαβε τη δημιουργική διεύθυνση της Maison Margiela.

Παράλληλα, η πορεία του έχει σημαδευτεί και από μια μεγάλη προσωπική κρίση, μετά τις αντισημιτικές και ρατσιστικές δηλώσεις του το 2011, οι οποίες οδήγησαν στην αποχώρησή του από τον Dior. Ο ίδιος έχει μιλήσει δημόσια για τη μάχη του με τον εθισμό και δηλώνει πλέον 15 χρόνια νηφάλιος.

«Δεν ήθελα να το κάνω πιο απλό»

Το μεγάλο ερώτημα ήταν αν ένας σχεδιαστής του μεγέθους του Γκαλιάνο θα προσαρμοζόταν στους κανόνες της γρήγορης μόδας.

Η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη: όχι.

Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν είχε σκοπό να «απλοποιήσει» τη δουλειά του, αλλά αντίθετα εντυπωσιάστηκε από τις δυνατότητες παραγωγής και τεχνολογίας της Inditex.

Η συλλογή περιλαμβάνει έντονα χρώματα, δραματικές γραμμές, θεατρικές αναφορές και στοιχεία από την προσωπική αισθητική του Γκαλιάνο, όπως ιστορικά κοστούμια, υπερβολικές σιλουέτες και παιχνίδια με τη φόρμα.

Η νέα εποχή της Zara

Για τη Zara, η συνεργασία αποτελεί μια προσπάθεια να φέρει την υπογραφή ενός κορυφαίου δημιουργού σε ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό.

Για τον Γκαλιάνο, είναι ένα ακόμη πείραμα πάνω στην ιδέα ότι η μόδα μπορεί να αλλάξει μορφή και να αποκτήσει νέα ζωή.

Η συλλογή θα αποτελέσει την πρώτη από τέσσερις συνεργασίες που προβλέπονται μέσα σε δύο χρόνια, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο τόσο για τον σχεδιαστή όσο και για τη Zara.

Από την πασαρέλα του Παρισιού μέχρι τα ράφια μιας παγκόσμιας αλυσίδας, ο Τζον Γκαλιάνο φαίνεται πως θέλει να αποδείξει κάτι: η μόδα δεν βρίσκεται μόνο στο κόστος ενός ρούχου, αλλά στην ιδέα που κρύβεται πίσω από αυτό.