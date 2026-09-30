Για λίγες εβδομάδες έμοιαζε με μια από τις μεγαλύτερες μουσικές ειδήσεις της χρονιάς στη Ρωσία. Ο Κάνιε Ουέστ, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και αμφιλεγόμενους καλλιτέχνες στον κόσμο, ετοιμαζόταν να επιστρέψει στη ρωσική σκηνή, σε μια εμφάνιση που είχε προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον.

Τα εισιτήρια άρχισαν να πωλούνται και χιλιάδες θαυμαστές έσπευσαν να εξασφαλίσουν μια θέση στις δύο συναυλίες που είχαν προγραμματιστεί για τις 10 και 11 Οκτωβρίου στην Αγία Πετρούπολη.

Όμως, λίγο πριν το πολυαναμενόμενο σόου, όλα κατέρρευσαν.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι οι συναυλίες του Ye, όπως είναι το καλλιτεχνικό όνομα του Κάνιε Ουέστ, δεν θα πραγματοποιηθούν, ενώ δεσμεύτηκαν για την επιστροφή των χρημάτων σε όσους είχαν αγοράσει εισιτήρια.

Η συναυλία που έγινε πολιτικό θέμα

Η άφιξη του Κάνιε Ουέστ στη Ρωσία δεν αντιμετωπίστηκε απλώς ως ένα μουσικό γεγονός.

Ο Αμερικανός καλλιτέχνης θα ήταν ένας από τους ελάχιστους διεθνείς σούπερ σταρ που θα εμφανίζονταν στη χώρα μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, καθώς πολλοί μεγάλοι καλλιτέχνες έχουν απομακρυνθεί από τη ρωσική αγορά.

Η είδηση της εμφάνισής του προκάλεσε αντιδράσεις αλλά και ενθουσιασμό. Ρώσοι βουλευτές που χαιρέτισαν την άφιξή του μίλησαν για «νίκη απέναντι στην αντιρωσική υστερία», ενώ άλλοι επέκριναν την επιλογή λόγω παλαιότερων δηλώσεων του Κάνιε Ουέστ, μεταξύ άλλων και σχολίων του που είχαν θεωρηθεί αντισημιτικά.

Το μυστήριο με το στάδιο και το «τηλεφώνημα από τη Μόσχα»

Το μεγαλύτερο ερωτηματικό δημιουργήθηκε όταν το Gazprom Arena, το στάδιο όπου υποτίθεται ότι θα γίνονταν οι συναυλίες, ανακοίνωσε ξαφνικά ότι δεν υπήρχε υπογεγραμμένη συμφωνία για τη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Οι διοργανωτές, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, είχαν ήδη ξεκινήσει την πώληση εισιτηρίων πριν ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις.

Η ακύρωση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αποφασίστηκε μετά από παρέμβαση των αρχών, με ρωσικά δημοσιεύματα να κάνουν λόγο ακόμη και για «τηλεφώνημα από τη Μόσχα» που σταμάτησε τα σχέδια.

Οι διοργανωτές, πάντως, δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους που οδήγησαν στην ακύρωση.

Ένα ακόμη επεισόδιο στη δύσκολη σχέση του Κάνιε με τις αντιδράσεις

Ο Κάνιε Ουέστ έχει βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο αντιδράσεων τα τελευταία χρόνια.

Οι δηλώσεις του έχουν οδηγήσει σε ρήξεις με συνεργάτες και εταιρείες, ενώ σε αρκετές χώρες οι εμφανίσεις του έχουν προκαλέσει αντιδράσεις λόγω τοποθετήσεών του.

Παράλληλα, η Ρωσία είχε παρουσιάσει την πιθανή εμφάνισή του ως ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός, σε μια περίοδο που η χώρα βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό απομονωμένη από μεγάλο μέρος της διεθνούς καλλιτεχνικής σκηνής.

Τελικά, το μεγάλο ρωσικό comeback του Κάνιε Ουέστ έμεινε μόνο στα εισιτήρια που πουλήθηκαν και στις συζητήσεις που προκάλεσε. Το σόου που όλοι περίμεναν δεν θα ανέβει ποτέ στη σκηνή.