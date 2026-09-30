Είναι ένας από τους πιο απλούς αγωνιστικούς τρόπους και ταυτόχρονα ένας από τους πιο σκληρούς. Το «Backyard Ultra» μπορεί να φέρνει στο μυαλό έναν δρομέα που τρέχει ξανά και ξανά σε μια μικρή διαδρομή, όμως στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν αγώνα αντοχής που μπορεί να διαρκέσει για ημέρες και να φτάσει σε εκατοντάδες μίλια, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Η νεότερη μόδα στον χώρο του τρεξίματος είναι ένας αγώνας στον οποίο ο ταχύτερος δρομέας δεν κερδίζει απαραίτητα, δεν υπάρχει γραμμή τερματισμού και δεν έχει προκαθοριστεί συνολική απόσταση.

Οι κανόνες είναι απλοί: κάθε δρομέας πρέπει να ολοκληρώνει μια διαδρομή 4,167 μιλίων, δηλαδή περίπου 6,7 χιλιομέτρων, μέσα σε μία ώρα. Μόλις τελειώσει, ξεκουράζεται μέχρι να συμπληρωθεί η ώρα και στη συνέχεια ξεκινά ξανά την ίδια διαδρομή. Ο κύκλος επαναλαμβάνεται κάθε ώρα, μέχρι να μείνει μόνο ένας δρομέας. Όποιος δεν καταφέρει να ολοκληρώσει τη διαδρομή μέσα στην προβλεπόμενη ώρα, αποκλείεται. και καταγράφονται ως «DNF» (Did Not Finish). Σε έναν συνηθισμένο αγώνα αυτό θεωρείται αποτυχία, όμως στο Backyard Ultra το «DNF» αντιμετωπίζεται ως παράσημο. Το περσινό ρεκόρ στην Αυστραλία έφτασε τις 16 συνεχόμενες ημέρες.

Παρά την ακραία φύση του, το αγώνισμα κερδίζει ολοένα μεγαλύτερη δημοτικότητα, με εκατοντάδες διοργανώσεις να υπάρχουν μόνο στις ΗΠΑ.

Το Backyard Ultra δημιουργήθηκε από τον Γκάρι Κάντρελ, τον άνθρωπο πίσω και από τους περίφημους Barkley Marathons. Ο Κάντρελ εμπνεύστηκε τη συγκεκριμένη μορφή αγώνα ως τρόπο να αξιοποιήσει τη φάρμα του έκτασης 150 στρεμμάτων στο πλαίσιο του φορολογικού προγράμματος Greenbelt του Τενεσί, αλλά και για να δημιουργήσει έναν αγώνα χωρίς γραμμή τερματισμού. Η ιδέα γρήγορα έγινε δημοφιλής, καθώς δεν απαιτεί τις άδειες και την περίπλοκη οργάνωση πολλών αγώνων υπεραποστάσεων.

Οι δρομείς επιλέγουν τον ρυθμό τους. Κάποιοι εφαρμόζουν εναλλαγές τρεξίματος και περπατήματος για να εξοικονομούν ενέργεια, ενώ άλλοι προσπαθούν να ολοκληρώνουν τον κύκλο όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ώστε να έχουν περισσότερο χρόνο για ξεκούραση. Ο πραγματικός ύπνος είναι σπάνιος, αν και ορισμένοι προσπαθούν να κλείσουν για λίγο τα μάτια τους.

What is a 'backyard ultra'? The endurance race with no finish line that can last for days and hundreds of miles https://t.co/z2Kc5KmVXM pic.twitter.com/tBZT3APpmV — New York Post (@nypost) September 29, 2026

Ο Χάρβεϊ Λιούις, που έχει διανύσει 569 χιλιόμετρα σε 85 ώρες, φημίζεται για τους τετράλεπτους υπνάκους του. Στα διαλείμματα οι συμμετέχοντες τροφοδοτούν τον οργανισμό τους με τροφές και τζελ πλούσια σε υδατάνθρακες, κάνουν μασάζ στους μυς και προετοιμάζονται για τον επόμενο κύκλο. Κάποιοι στήνουν ακόμη και σκηνές, δημιουργώντας μικρές «πόλεις» αγωνιζόμενων.

Για πολλούς, όμως, το Backyard Ultra δεν είναι απλώς ένας αγώνας. Είναι μια δοκιμασία επιμονής. «Έχω ένα συγκεκριμένο επίπεδο αντοχής ή πείσματος», δήλωσε ο Μάθιου Σάντλιν, νικητής του Prairie on Fire, εξηγώντας ότι στην καθημερινή δουλειά δεν έχει πραγματικά τρόπο να εκφράσει αυτή την πλευρά του εαυτού του.