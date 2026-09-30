Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν έξαλλος με τον Λευτέρη Μαντζούκα στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν και τελικά ο… εξάψαλμος τού έκανε καλό, καθώς πέτυχε ρεκόρ καριέρας από το πρώτο ημίχρονο.

Στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης και με το σκορ στο 12-7 υπέρ των «πράσινων», ο Σέρβος τεχνικός… φόρτωσε με τον νεαρό γκαρντ και του έβαλε τις φωνές, με τη Euroleague να ανεβάζει το σχετικό βίντεο στα social media.

Φωνές που έκαναν καλό, τελικά, στον Μαντζούκα καθώς στη συνέχεια ήταν εκπληκτικός, πετυχαίνοντας ρεκόρ καριέρας από το πρώτο ημίχρονο, στο οποίο πέτυχε 16 πόντους με 2/2 δίποντα, 4/5 τρίποντα και 0/1 βολή ενώ είχε επίσης 4 ριμπάουντ και μία ασίστ.

Ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά με 56-34 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και οδεύει προς τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αγωνιστικές.