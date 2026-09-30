Μια συμμορία που φέρεται να είχε βάλει στο στόχαστρο πολίτες σε Κηφισιά και Μαρούσι, αρπάζοντας με τη χρήση βίας αλυσίδες από τον λαιμό τους, εξαρθρώθηκε από τις αστυνομικές αρχές.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο νεαροί αλλοδαποί, ηλικίας 17 και 19 ετών, ενώ η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. οδήγησε στην εξιχνίαση έξι περιπτώσεων ληστειών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα με στόχο την αφαίρεση κοσμημάτων από πολίτες, με σκοπό τον παράνομο οικονομικό όφελος.

Τους εντόπισαν σε περιπολία στην Κηφισιά

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται το βράδυ της 23ης Σεπτεμβρίου 2026, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή, εντόπισαν τους δύο νεαρούς και τους θεώρησαν ύποπτους.

Κατά τον έλεγχο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι δύο άνδρες αρνήθηκαν να συνεργαστούν και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς.

Ακολούθησε προανακριτική έρευνα, μέσα από την οποία προέκυψε η φερόμενη δράση της ομάδας.

Έξι υποθέσεις στο μικροσκόπιο των αρχών

Από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί έξι περιπτώσεις ληστειών σε περιοχές της βόρειας Αθήνας, με τον τρόπο δράσης της ομάδας να βασίζεται στην αιφνιδιαστική αφαίρεση αλυσίδων λαιμού με χρήση βίας.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα που διέπραττε κατ’ εξακολούθηση ληστείες, καθώς και για απείθεια.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει ακόμη ένα άτομο που φέρεται να συμμετείχε στην ομάδα και το οποίο αναζητείται.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα για τυχόν επιπλέον υποθέσεις συνεχίζεται.