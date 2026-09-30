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O πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συνάντησε σήμερα στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ επιβάτες που ήλθαν από τη Σαουδική Αραβία, αφού το αεροπλάνο τους άλλαξε πορεία, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του.

Σε ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του, διακρίνεται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός να αγκαλιάζει έναν άνδρα, ο οποίος ονομάζεται Γιανίβ και παρουσιάζεται ως ένας από τους επιβάτες που κατάφεραν να εισέλθουν στο πιλοτήριο όπου είχε ξεσπάσει ένας καβγάς.

Ένας από τους κυβερνήτες του αεροσκάφους της flydubai μαχαίρωσε τον συνάδελφό του και επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, οι οποίες κατήγγειλαν μια «απόπειρα τζιχαντιστικής επίθεσης».