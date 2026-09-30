O πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συνάντησε σήμερα στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ επιβάτες που ήλθαν από τη Σαουδική Αραβία, αφού το αεροπλάνο τους άλλαξε πορεία, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του.

Σε ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του, διακρίνεται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός να αγκαλιάζει έναν άνδρα, ο οποίος ονομάζεται Γιανίβ και παρουσιάζεται ως ένας από τους επιβάτες που κατάφεραν να εισέλθουν στο πιλοτήριο όπου είχε ξεσπάσει ένας καβγάς.

With bloodstains on his shirt: One of the Israeli civilians who helped subdue the hijacker on the Flydubai flight meets Prime Minister Benjamin Netanyahu after arriving back in Israel. https://t.co/uipyPt32g7 — Israel National News – Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) September 30, 2026

Ένας από τους κυβερνήτες του αεροσκάφους της flydubai μαχαίρωσε τον συνάδελφό του και επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, οι οποίες κατήγγειλαν μια «απόπειρα τζιχαντιστικής επίθεσης».