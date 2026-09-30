Στη σύλληψη ενός γνωστού influencer και TikToker, ο οποίος χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο «Τέο Βασιλιάς Τζουντάσιαν», προχώρησαν την Τετάρτη (30/9) αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταδίωξη.

Ο TikToker συνελήφθη για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ στη συνέχεια υπέβαλε μήνυση σε βάρος των αστυνομικών, καταγγέλλοντας ότι κατά τη διάρκεια της σύλληψής του έσπασαν με λοστούς τα τζάμια του αυτοκινήτου του.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα social media, ο ίδιος εμφανίζει το αυτοκίνητό του με σπασμένα τζάμια και υποστηρίζει ότι αστυνομικοί που επέβαιναν σε συμβατικό όχημα τον ακολούθησαν στην οδό Λαγκαδά.

Όπως καταγγέλλει, οι αστυνομικοί δεν είχαν ενεργοποιήσει φάρο ούτε του έκαναν ηχητικό σήμα για να σταματήσει. Σύμφωνα με την εκδοχή του, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης προσέκρουσε σε άλλο όχημα και στη συνέχεια οι αστυνομικοί κατέβηκαν από το περιπολικό, φόρεσαν γάντια και έσπασαν τα παράθυρα του αυτοκινήτου του.

Σε νέο βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο TikTok, ο γνωστός influencer αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Τι αναφέρει η Αστυνομία για την καταδίωξη

Από την πλευρά της Αστυνομίας, πηγές αναφέρουν ότι η καταδίωξη ξεκίνησε από τα διόδια της Ανάληψης, στο πλαίσιο ελέγχων για τη διακίνηση παράτυπων μεταναστών. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα αυτοκίνητο να κινείται με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει. Ο οδηγός, σύμφωνα με την αστυνομική εκδοχή, δεν συμμορφώθηκε και ακολούθησε καταδίωξη.

Οι αστυνομικές πηγές υποστηρίζουν ότι το όχημα κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα και, στην προσπάθειά του να διαφύγει, προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Όσον αφορά τις ζημιές στο όχημα, οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι έσπασαν το τζάμι του συνοδηγού και το πίσω δεξιά παράθυρο, καθώς ο οδηγός είχε κλειδωθεί μέσα στο αυτοκίνητο.

Το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται υπό διερεύνηση, καθώς υπάρχουν αντικρουόμενες καταθέσεις για τις συνθήκες της καταδίωξης και της σύλληψης, ενώ ο TikToker έχει προχωρήσει σε καταγγελία σε βάρος των αστυνομικών.