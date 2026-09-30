Μια μεγάλη επιχείρηση ελέγχου και καταγραφής ολοκληρώθηκε στη Λέσβο, με στόχο τον περιορισμό του αφθώδους πυρετού και την προστασία της κτηνοτροφικής παραγωγής του νησιού.

Υπό τον συντονισμό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση και η ιχνηλάτηση του συνόλου των εγγεγραμμένων κτηνοτροφικών μονάδων στη Λέσβο, μια διαδικασία που κρίθηκε απαραίτητη για την καλύτερη εικόνα της κατάστασης και την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

Με αφορμή την επιτυχή ολοκλήρωση της δράσης, Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας ο κ. Θανάσης Δαβάκης δήλωσε:

«Οι στρατιωτικοί κτηνίατροι εργάστηκαν με υποδειγματική αφοσίωση από τις 3 Σεπτεμβρίου, όταν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέλαβε τον κεντρικό επιχειρησιακό συντονισμό για την αντιμετώπιση της κρίσης του αφθώδους πυρετού, προκειμένου να συνδράμουμε τις τοπικές αρχές και τους αρμόδιους φορείς στο πεδίο.

Τηρώντας στο ακέραιο την ημερολογιακή δέσμευση που είχαμε αναλάβει για την 30ή Σεπτεμβρίου, φέραμε εις πέρας ένα σύνθετο και απαιτητικό έργο για την πλήρη ταυτοποίηση και ιχνηλάτηση των εκτροφών στη Λέσβο.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλο το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και τα στελέχη της Περιφέρειας, που εργάστηκαν ακούραστα και συντονισμένα για αυτό το καλό αποτέλεσμα».

Από την πρώτη εστία στον μεγάλο αγώνα περιορισμού

Η Λέσβος βρέθηκε για μήνες σε κατάσταση αυξημένης επιτήρησης λόγω του αφθώδους πυρετού, με τους ελέγχους στις κτηνοτροφικές μονάδες να εντείνονται και τους αρμόδιους φορείς να προσπαθούν να περιορίσουν τη διασπορά της νόσου.

Το Lesvosnews.net είχε καταγράψει την ένταση της κατάστασης στο νησί, αναφέροντας ότι η κρίση είχε προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους κτηνοτρόφους, καθώς οι συνέπειες αφορούσαν όχι μόνο την υγεία των ζώων αλλά και την παραγωγή, το εισόδημα των οικογενειών και την τοπική οικονομία.

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της νόσου, οι έλεγχοι επεκτάθηκαν σε εκτροφές σε όλο το νησί, ενώ οι στρατιωτικοί κτηνίατροι συμμετείχαν στην καταγραφή και παρακολούθηση των μονάδων.

Μια δύσκολη περίοδος για τους κτηνοτρόφους

Πίσω από τους αριθμούς και τις διαδικασίες βρίσκονται οι άνθρωποι της κτηνοτροφίας, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια πρωτόγνωρη κατάσταση.

Ο αφθώδης πυρετός οδήγησε σε αυστηρούς περιορισμούς, ελέγχους και μέτρα προστασίας, με τους παραγωγούς να αγωνιούν για το μέλλον των κοπαδιών τους και της δραστηριότητάς τους.

Η ολοκλήρωση της επιχείρησης ταυτοποίησης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη διαχείριση της κρίσης, ωστόσο η παρακολούθηση της κατάστασης και η τήρηση των μέτρων παραμένουν κρίσιμες για την αποτροπή νέων προβλημάτων.