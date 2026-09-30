Με την υπόσχεση να συνεχιστεί η προσπάθεια με αμείωτη ένταση προκειμένου να επισπευσθεί η δημιουργία του «Μουσείου Πολιτικής Αεροπορίας» στο Ελληνικό, πραγματοποιήθηκε και φέτος η Εκδήλωση Μνήμης «17 Χρόνια από την τελευταία πτήση της Ολυμπιακής Αεροπορίας» από το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας, δίπλα στο ιστορικό Boeing 727 «Mount Olympus».

Όπως υπογραμμίζει στο Newsbeast ο Πρόεδρος του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. Βασίλης Τσατσαράγκος, ήταν μια απόφαση που λήφθηκε πριν από δέκα περίπου χρόνια: «Κάθε χρόνο θα τιμούμε και θα διατηρούμε τη μνήμη της Ολυμπιακής Αεροπορίας που βοήθησε και πρόσφερε τα μέγιστα στην ανάπτυξη της χώρας μας. Μια εταιρεία που πέτυχε τη σύνδεση της περιφέρειας με το κέντρο, αλλά και μια εταιρεία που έφερε όλο τον κόσμο πιο κοντά στην Ελλάδα και τους Έλληνες.

Είχαμε και έχουμε υποχρέωση όλοι εμείς οι εργαζόμενοι στην Ολυμπιακή αυτό να το πράττουμε. Κάθε χρόνο βγάζουμε μια ανακοίνωση στην οποία τονίζουμε ότι το κλείσιμο της Ολυμπιακής ήταν ένα λάθος, ενός τέτοιου brand name, χωρίς τυμπανοκρουσίες.

Ταυτόχρονα πραγματοποιούμε και ένα κάλεσμα στο οποίο βρισκόμαστε εμείς οι εργαζόμενοι αναμοχλεύοντας την ιστορία της Ολυμπιακής, ενώ ταυτόχρονα θυμόμαστε ωραίες περασμένες εποχές σε αυτή την πορεία των εξήντα χρόνων που είχε η εταιρεία. Αυτή είναι η απόφαση και την τηρούμε ευλαβικά κάθε χρόνο».

Η φετινή εκδήλωση δίπλα στο Boeing 727 είχε και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό για τους εργαζομένους στην Ολυμπιακή Αεροπορία. Όπως εξηγεί ο κ. Τσατσαράγκος, «Φέτος είχαμε κάτι το ξεχωριστό: αυτήν την ημέρα την γιορτάσαμε, όλοι εμείς, κάτω από το εμβληματικό και ταυτόχρονα ιστορικό αεροσκάφος, το Boeing 727, καθώς αυτό μαζί με άλλα αεροσκάφη, ο Αριστοτέλης Ωνάσης τα «έφερε» στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1960 και αποτέλεσαν τον κύριο στόλο, τον «κορμό» της Ολυμπιακής Αεροπορίας…

Κρατάμε ζωντανές τις μνήμες και επιδιώκουμε να αναδείξουμε με όλη μας τη δύναμη πως η ιστορία της Ολυμπιακής Αεροπορίας πρέπει να διασωθεί μέσα από το «Μουσείο Πολιτικής Αεροπορίας» που έχουμε συμφωνήσει με τη «ΛΑΜΔΑ», προκειμένου να γνωρίσουν και οι νέες γενιές αυτή την εταιρεία θρύλο.

Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε θα έλεγα πως ήταν «οικογενειακή», δεν καλέστηκαν κόμματα, δεν καλέσαμε παράγοντες. Παρευρέθηκαν μόνο ο δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης, ο Γιάννης Κωνσταντάτος, που η συμβολή του είναι πάρα πολύ σημαντική στη διάσωση των αεροσκαφών, παραχωρώντας μας το χώρο, και επιπλέον βρέθηκε κοντά μας και ο χρυσός μας χορηγός, ο επιχειρηματίας Ανδρέας Χριστοδουλίδης».

Ο Πρόεδρος του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. Βασίλης Τσατσαράγκος μας αποκάλυψε πως σύντομα θα δημιουργηθεί και ένα βιβλίο που θα περιέχει τα πεπραγμένα της ημερίδας για τη συμβολή της Ολυμπιακής Αεροπορίας στην ανάπτυξη της Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε το 2024. Όπως μεταξύ άλλων ανέφερε, «Στις 6 Απριλίου του 2024 πραγματοποιήσαμε μια πάρα πολύ σημαντική ημερίδα με θέμα τη συμβολή της Ολυμπιακής Αεροπορίας στην ανάπτυξη της χώρας. Με κορυφαίους καθηγητές να λαμβάνουν μέρος και χωρίς η ημερίδα αυτή να έχει χροιά συνδικαλιστική, ούτε πολιτική ούτε κομματική.

Ήταν μια επιστημονική προσέγγιση που σήμερα έχουμε τη χαρά να αναγγείλουμε πως θα γίνει βιβλίο προκειμένου η ελληνική κοινωνία να γνωρίζει ότι το 2011 η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε «ότι ήταν λάθος της που έβαλε πρόστιμο στην Ολυμπιακή Αεροπορία». Ένα πρόστιμο που οδήγησε την εταιρεία στο κλείσιμό της, και με τις καταγγελίες ότι είχε χρηματοδοτηθεί από το ελληνικό κράτος να είναι εσφαλμένες και fake news.

Κάτι που δεν μελετήθηκε από την τότε Κυβέρνηση με αποτέλεσμα να πάψει να υπάρχει ένα brand name όπως αυτό της Ολυμπιακής που, μετά από δεκαεπτά χρόνια που είναι κλειστή και δεν υπάρχει, εξακολουθεί να βρίσκεται στη λίστα του περιοδικού Forbes στις εκατό πρώτες θέσεις αναγνωρίσιμων εταιρειών. Σαφώς υπήρχαν τα λάθη και αρνητικά στην όλη υπόθεση, σαφώς υπήρξαν κακές συμπεριφορές εργαζομένων και η όχι και τόσο καλή στάση των συνδικάτων, αλλά δεν έπρεπε να τιμωρηθεί με κλείσιμο μια τόσο σημαντική εταιρεία όπως η Ολυμπιακή Αεροπορία, καθώς ήταν μια εταιρεία ιδιαίτερα σημαντική και για την οικονομία της χώρας μας».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν ομιλίες για τον χαρακτήρα της εκδήλωσης, ενώ ακολούθησε αναμνηστική φωτογράφιση, με φόντο το ιστορικό αεροσκάφος. Αναδεικνύοντας την παρουσία της μεγάλης οικογένειας της Ολυμπιακής Αεροπορίας που χαρακτηρίζεται από συναδελφικότητα, συγκίνηση, κοινή μνήμη αλλά και για την αγάπη για μια εταιρεία που σημάδεψε τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων αλλά ταυτόχρονα και την ιστορία της Ελλάδας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, η Βαλίνα Κατσιούλα (πρόεδρος του ΣΣΕΑΠΑΕ), ο Γιώργος Βενέτης (Γεν. Γραμματέας του ΣΣΕΑΠΑΕ), η Ελένη Παπαδημητρίου (μέλος του Δ/Σ ΣΣΕΑΠΑΕ), ο Ανδρέας Χριστοδουλίδης (πρόεδρος της ZELA AVIATION), ο Ιωάννης Κακολύρης (Γεν. Γραμματέας ΕΣΧΙΜΠΑ), ο Κωνσταντίνος Καπέλλος (Ταμίας ΕΣΧΙΜΠΑ), ο Σέργιος Παπάσης (πρόεδρος του ΠΑΣΥΒΕΤΑ), ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης (πρ. Διοικητής ΥΠΑ), ο Κώστας Κλουφέτος (Γραφείο Τύπου της ΥΠΑ), ο Γιώργος Τσιπριάννης (πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πιλότων) και ο Δημήτρης Σταυριανάκης (εκπρόσωπος Συλλόγου Κρητών Αργυρούπολης).