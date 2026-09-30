Αργεί ο ιστολογικός έλεγχος για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και ενδεχομένως καθυστερήσει ακόμη περισσότερο, γιατί έληξε η σύμβαση του παθολογοανατόμου που διενεργεί τις συγκεκριμένες εξετάσεις.

Σύμφωνα με το Star, η σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Αθηνών έληξε στις 30 Ιουνίου και έκτοτε δεν έχει ανανεωθεί, γιατί απαγορεύεται το ίδιο άτομο να συνάψει νέα αμέσως μόλις λήξει αυτή που είχε. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όλες οι υποθέσεις -συμπεριλαμβανομένης και της υπόθεσης του τραγουδιστή- να μπαίνουν σε μεγάλη αναμονή.

«Έχουν παγώσει όλες οι ιστολογικές από 1η Ιουλίου και μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Αυτό συμβαίνει, γιατί υπάρχει ένας παθολοανατόμος που καλύπτει τη θέση με εξάμηνες συμβάσεις και εξαιτίας συγκεκριμένης διάταξης δεν μπορεί να ανανεώνεται η σύμβαση στον ίδιο άνθρωπο συνεχόμενα, αλλά πρέπει να μεσολαβεί διάστημα έξι μηνών», δήλωσαν σχετικές πηγές.

Με βάση το Star, ο παθολοανατόμος, η σύμβαση του οποίου έληξε, είναι μόνιμος υπάλληλος δημόσιου νοσοκομείου και το άτομο που έριξε «φως» στην υπόθεση Πισπιρίγκου.