Σε κλίμα βαθιάς οδύνης παρακολουθεί τις δικαστικές εξελίξεις γύρω από τις συνθήκες θανάτου στο ιατρείο στο Κολωνάκι η οικογένεια που άφησε πίσω του ο Γιώργος Μαζωνάκης, τρεις εβδομάδες μετά την απώλειά του.

Παρά την προφυλάκιση των δύο εμπλεκόμενων ιατρών, οι γονείς του δεν βρίσκουν τη δύναμη για δημόσιες τοποθετήσεις, επιλέγοντας να επικοινωνούν αποκλειστικά με τον νομικό τους εκπρόσωπο, Χαράλαμπο Λυκούδη.

Μέσω σχετικής ενημέρωσης, οι οικείοι του θέλησαν να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους για τη συμπαράσταση της κοινής γνώμης, δηλώνοντας: «Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για το ενδιαφέρον. Είμαστε συντετριμμένοι. Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις, τα πάντα. Δεν υπάρχουν λόγια, τι να πούμε… Δεν έχουμε δύναμη για λόγια. Πονάμε για το παιδί μας, για τη λατρεία μας… Και συγκινούμαστε με την τεράστια αγάπη του κόσμου στον Γιώργο μας».

«Δεν ανήκε στον ίδιο το ακίνητο»

Την ίδια στιγμή ξεκαθαρίζεται το τοπίο γύρω από τη φημολογία που ήθελε την κατοικία στη Βούλα να μετατρέπεται σε χώρο μνήμης. Το συγκεκριμένο οίκημα δεν αποτελούσε ιδιοκτησία του, καθώς διατηρούσε συμβόλαιο ενοικίασης.

Όπως επισημαίνεται σε ρεπορτάζ του STAR σχετικά με την τύχη των πραγμάτων του: «Βεβαίως, υπάρχουν εκεί τα προσωπικά του αντικείμενα. Θα δούμε σε δεύτερο χρόνο τι θα γίνει με αυτά. Είναι πολύ νωρίς, γιατί οι άνθρωποί του πενθούν. Το σίγουρο είναι ότι συγγενείς και φίλοι του, δε θα αφήσουν τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη να ξεχαστεί». Παράλληλα, η νομική πλευρά καθιστά σαφές πως θα υπάρξουν άμεσες κινήσεις σε περίπτωση που διατυπωθούν ανακριβείς ισχυρισμοί.