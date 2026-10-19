Ο Βασίλειος Κωστέτσος έστρεψε τα βέλη του προς τον χώρο του έντεχνου τραγουδιού, με αφορμή τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Μέσα από μια εκτενή ανάρτηση στο Instagram, ο σχεδιαστής μόδας αναφέρθηκε στην απήχηση του τραγουδιστή, υποστηρίζοντας ότι η αγάπη που εκδήλωσε το κοινό για εκείνον διέψευσε όσους θεωρούσαν πως η μαζική αποδοχή αποτελούσε προνόμιο συγκεκριμένων καλλιτεχνών.

Ο Βασίλειος Κωστέτσος θυμήθηκε τον φίλο του, κάνοντας αναδρομή στην περίοδο κατά την οποία, όπως περιγράφει, ο Γιώργος Μαζωνάκης αντιλήφθηκε το μέγεθος της στήριξης που δεχόταν από τον κόσμο. Παράλληλα, διατύπωσε σοβαρές αιχμές για ανθρώπους που, κατά την άποψή του, δεν στάθηκαν στο πλευρό του τραγουδιστή.

«Σαράντα ημέρες… χωρίς, αλλά με τον ΜΑΖΩ! Πέρασαν σαράντα ημέρες, αλλά είσαι εδώ. Σαράντα ημέρες που κάποιοι ατυχώς προσπάθησαν να προσβάλουν τη μνήμη σου εν απουσία σου για να τους απαντήσεις όπως τους αρμόζει. Τους απαντά όμως ο κόσμος που σε αγάπησε, σε λάτρεψε και θα σε λατρεύει μέσα από το έργο σου. Τα τραγούδια σου, τη φωνή σου και την αναντικατάστατη παρουσία σου, δείχνοντάς τους το πόσο σπουδαίος τραγουδιστής υπήρξες και θα υπάρχεις!», έγραψε στην ανάρτησή του.

Στη συνέχεια, ο σχεδιαστής αναφέρθηκε στην αγάπη που, όπως λέει, εισέπραξε ο τραγουδιστής μετά την έξοδό του από το Δρομοκαΐτειο, περιγράφοντας την ανταπόκριση του κοινού ως μια εμπειρία που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν τη σχέση του με τους θαυμαστές του.

«Πέρσι, βγαίνοντας από το Δρομοκαΐτειο, κατάλαβες… συνειδητοποίησες την τεράστια αγάπη και αποδοχή που σου είχε ο κόσμος! Τη στήριξη, λες και ήσουν δικός τους άνθρωπος, μέλος της οικογένειάς τους. Και όλα άλλαξαν. Κανένας δεν το ”κατάλαβε” ότι ήθελες να του το ανταποδώσεις με έναν ”καινούργιο” Γιώργο!».

Οι αιχμές του Βασίλειου Κωστέτσου και η αναφορά στον έντεχνο χώρο

Στο ίδιο κείμενο, ο Βασίλειος Κωστέτσος διατύπωσε βαριές κατηγορίες για όσους, όπως υποστηρίζει, ευθύνονται για όσα συνέβησαν στον Γιώργο Μαζωνάκη. Χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, υποστηρίζοντας ότι ο τραγουδιστής στερήθηκε τη δυνατότητα να συνεχίσει τη ζωή και την πορεία του.

«Προσπάθησες να αλλάξεις όλα. Και στην προσπάθειά σου, δυστυχώς, σε ”πρόδωσαν” εγκληματίες αλμπάνηδες, στερώντας σου τη ζωή. Στερώντας σου το αύριο. Όχι γιατί ήταν δική σου επιλογή. Αλλά γιατί αυτοί επέλεξαν να σε κάνουν πειραματόζωο της άγνοιάς τους. Και αντί να σώσουν εσένα, προτίμησαν να σώσουν το τομάρι τους», έγραψε.

Ο σχεδιαστής συνέχισε με μια ευθεία αναφορά στην έντεχνη μουσική σκηνή, αποδίδοντας σε μέρος του χώρου αλαζονική στάση απέναντι στην αναγνώριση και την αγάπη του κοινού. Όπως υποστήριξε, η αντίδραση του κόσμου στην απώλεια του Μαζωνάκη ανέτρεψε την αντίληψη ότι η μαζική λατρεία αφορά αποκλειστικά ορισμένους καλλιτέχνες.

«Ο άδικος χαμός σου ταρακούνησε το σύστημα. Αναστάτωσε ακόμα και την έπαρση της έντεχνης κουλτούρας. (Και καλά λέμε τώρα) που μέχρι πρότινος νόμιζαν ότι μόνο αυτοί είναι άξιοι να λατρευτούν από πλήθος κόσμου. Δυστυχώς γι’ αυτούς, τους διέψευσες. Και βλέποντας χιλιάδες κόσμου σε όλο τον κόσμο και τον Ελληνισμό, από άκρη σε άκρη, να σε μνημονεύει, να κλαίει, να στεναχωριέται, να συγκινείται, έχασαν τα λογικά τους, μην ξέροντας τι λένε».

Ο Βασίλειος Κωστέτσος ολοκλήρωσε την ανάρτησή του με ένα προσωπικό μήνυμα προς τον τραγουδιστή, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την κοινή τους παρουσία στον χώρο της μόδας. Σε μία από αυτές, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται ντυμένος στα λευκά, ως γαμπρός, σε επίδειξη του σχεδιαστή το 2003, συνοδεύοντας το μοντέλο Έστερ Κανάδας στο φινάλε.

«Αιώνια σου η μνήμη, φίλε μου καλέ και όμορφε, εκεί ψηλά! Γαλήνη στη βασανισμένη ψυχή σου! Στις φωτό, ο Γιώργος Μαζωνάκης ντυμένος γαμπρός, ένας μοντέρνος γαμπρός στα λευκά, το 2003, στην επίδειξή μου, συνοδεύοντας το supermodel Esther Cañadas στο φινάλε, στη μόδα που λάτρευε, αγαπούσε και υποστήριζε σε κάθε του εμφάνιση».