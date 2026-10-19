Τη δική του θέση για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη επιχειρεί να ξεκαθαρίσει ο 58χρονος γιατρός της Καρνεάδου, καταθέτοντας νέο υπόμνημα στον ανακριτή. Ο γιατρός διαχωρίζει την επαγγελματική του δραστηριότητα από εκείνη της 56χρονης συζύγου του, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στην επίσκεψη του τραγουδιστή στο συστεγαζόμενο ιατρείο ούτε στη θεραπεία που επρόκειτο να ακολουθήσει.

Στο υπόμνημά του, ο 58χρονος επικαλείται ιατρικά έγγραφα και εξετάσεις ασθενών του, προκειμένου να υποστηρίξει ότι η δική του πρακτική αφορά αποκλειστικά την ειδικότητά του και δεν συνδέεται με τις αποκαλούμενες «ολιστικές» ή άλλες μη συμβατικές θεραπευτικές μεθόδους.

Το υπόμνημα του 58χρονου γιατρού στον ανακριτή

Ειδικότερα, ο γιατρός αναφέρει ότι προσκομίζει την καρδιολογική εξέταση ασθενούς του, συνοδευόμενη από το ηλεκτροκαρδιογράφημά του, καθώς και την ιδιόχειρη ιατρική παραπομπή για περαιτέρω εξετάσεις, μεταξύ των οποίων σπινθηρογράφημα και αξονική στεφανιογραφία.

«Ουδεμία σχέση έχουν με τις αποκαλούμενες “ολιστικές” πρακτικές ή με οποιαδήποτε άλλη μη συμβατική θεραπευτική δραστηριότητα», υποστηρίζει στο υπόμνημά του.

Παράλληλα, αναφέρεται και σε δεύτερο ασθενή που εξέτασε την ίδια ημέρα, σημειώνοντας ότι του συνταγογράφησε εξετάσεις σχετικές με την ειδικότητά του. Με αυτόν τον τρόπο, επιχειρεί να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό του ότι η επαγγελματική του δραστηριότητα δεν συνδέεται με εκείνη της συζύγου του.

«Η συζυγική μου ιδιότητα δεν μπορεί να αποτελέσει βάση κατηγορίας ούτε να φέρω κάποιου είδους οικογενειακή ευθύνη εν προκειμένω», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο 58χρονος επιμένει ότι το δικό του ιατρείο, παρότι στεγάζεται στον ίδιο χώρο με εκείνο της συζύγου του, λειτουργεί χωριστά, υποστηρίζοντας ότι δεν φέρει ευθύνη για όσα συνέβησαν στον τραγουδιστή.

«Δεν είχα καμία σχέση με την επίσκεψη του Μαζωνάκη»

Στο ίδιο υπόμνημα, ο γιατρός αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη κατά την επίσκεψή του στην Καρνεάδου, υποστηρίζοντας ότι αποχώρησε από τον χώρο για να γευματίσει σε εστιατόριο.

«Εγώ ουδεμία απολύτως σχέση είχα με τον εκλιπόντα Μαζωνάκη, την επίσκεψή του στο συστεγαζόμενο ιατρείο ή την οποιαδήποτε θεραπεία του. Την ώρα που ο εκλιπών προσήλθε στο συστεγαζόμενο ιατρείο, εγώ αποχώρησα για να γευματίσω σε εστιατόριο, χωρίς να συμμετέχω καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην υποδοχή, στην εξέταση ή στην προγραμματισμένη θεραπεία του», αναφέρει.

Οι ισχυρισμοί του περιλαμβάνονται στο υπόμνημα που υπέβαλε στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Κατέθεσε και ασθενής του γιατρού που βρισκόταν στην Καρνεάδου

Την ίδια ημέρα κατέθεσε και ο ασθενής του 58χρονου γιατρού, ο οποίος βρισκόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου το μεσημέρι της Τετάρτης κατά την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέφθηκε τον χώρο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το ραντεβού του είχε προγραμματιστεί για το διάστημα από τις 13:00 έως τις 14:00. Όπως περιέγραψε, ο γιατρός ασχολήθηκε με την εξέτασή του και του έδωσε παραπεμπτικά για ηλεκτροκαρδιογράφημα και αξονική εξέταση, χωρίς να του αναφέρει κάτι σχετικά με τον τραγουδιστή.

Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι είδε τον Γιώργο Μαζωνάκη περίπου στις 14:00, την ώρα που έβγαινε από το ιατρείο, και ότι οι δυο τους αντάλλαξαν χαιρετισμό, καθώς γνωρίζονται από παλιά.

Όπως κατέθεσε, πρόσεξε ότι ο τραγουδιστής είχε ένα τσιρότο στο κεφάλι.

Η κατάθεση του συγκεκριμένου μάρτυρα προστίθεται στα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε στο ιατρείο της Καρνεάδου και όσα ακολούθησαν.