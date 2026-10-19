«Είμαι ευγενής με τους ανθρώπους και όλα ξεκινάνε από εκεί», εξομολογείται ο Γιάννης Πλούταρχος, τοποθετούμενος γύρω από τον χαρακτηρισμό «το καλύτερο παιδί» που τον συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής του στο τραγούδι.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Happy Day» τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ο δημοφιλής ερμηνευτής αναφέρθηκε στη στάση ζωής που διατηρεί απέναντι στο κοινό, εκφράζοντας παράλληλα τις επιφυλάξεις του για τον συγκεκριμένο τίτλο.

Αναφερόμενος στη συμπεριφορά του και την αντιμετώπιση που λαμβάνει από τον κόσμο, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Είναι ο μεγαλύτερος τίτλος. Δεν ξέρω αν τον αξίζω αυτό τον τίτλο. Πάντως, είμαι ευγενής με τους ανθρώπους και όλα ξεκινάνε από εκεί».

«Ήρθα στο σπίτι σου»

Στη συνέχεια της τοποθέτησής του, ο τραγουδιστής στάθηκε με ιδιαίτερη θέρμη στο καλλιτεχνικό ξεκίνημα του γιου του, Γιώργου Κακοσαίου, περιγράφοντας έναν αυθόρμητο διάλογο που είχαν μεταξύ τους:

«Του είπα, λέω, “Γιε, ήρθα στο σπίτι σου”, λέω. “Πιστεύω έτσι για μία μέρα να μου το δώσεις, για λίγες ώρες, έτσι;”. Εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενος για τον Γιώργο, για όλη την πορεία του, για όλη την προσπάθειά του. Είναι ένα αξιολάτρευτο πλάσμα, όχι επειδή είμαι ο πατέρας του, αλλά γιατί είναι η αλήθεια αυτή. Είναι ένα υπέροχο παιδί από όλες τις πλευρές».

Παράλληλα, ο καλλιτέχνης έκανε ειδική μνεία στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας πως παρέστη μαζί με τα παιδιά του στην ολονύχτια ακολουθία πριν από την κηδεία στη Νίκαια.

Περιγράφοντας τη στιγμή του αποχαιρετισμού, σημείωσε:

«Πήρα τους δύο γιους μου και πήγα στο ολονύχτιο να αποχαιρετήσω αυτό το σπουδαίο συνάδελφο. Τι να πούμε τώρα; Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Είναι πάρα πολύ λυπηρό όλο αυτό και πραγματικά κανείς δεν το έχει συνειδητοποιήσει».