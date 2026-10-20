Νέα δεδομένα έρχονται στο προσκήνιο στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ο 58χρονος γιατρός, ο οποίος είναι συγκατηγορούμενος με τη σύζυγό του, επιχειρεί πλέον να διαχωρίσει τη θέση του από τις πρακτικές που φέρεται να εφαρμόζονταν στο ιατρείο της 56χρονης.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το MEGA, στο νέο υπόμνημά του υποστηρίζει ότι, παρά το γεγονός ότι τα ιατρεία τους συστεγάζονταν, οι ιατρικές πρακτικές που ακολουθούσε ο ίδιος δεν σχετίζονταν με τις λεγόμενες «ολιστικές» προσεγγίσεις της συζύγου του. Η νέα υπερασπιστική του γραμμή έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες δηλώσεις του, όταν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είχε αναφερθεί σε συνυπευθυνότητα για όσα συνέβησαν στον τραγουδιστή.

Το κοινό προσωπικό, οι ασθενείς και το μηχάνημα των 29.000 ευρώ

Ο 58χρονος γιατρός επιμένει ότι τα δύο ιατρεία λειτουργούσαν ως ξεχωριστές και αυτόνομες μονάδες, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε σχέση με τις πρακτικές της συζύγου του.

«Ουδεμία σχέση έχουν οι πρακτικές μου με αυτές της 56χρονης και τις αποκαλούμενες “ολιστικές” προσεγγίσεις», φέρεται να αναφέρει στο υπόμνημά του.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, τα δύο ιατρεία φέρονται να είχαν κοινό προσωπικό, ενώ υπήρχαν και περιπτώσεις ασθενών που εξυπηρετούνταν παράλληλα στους ίδιους χώρους. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά σε ασθενή που υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση σε διπλανό δωμάτιο από εκείνο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο γιατρός υποστηρίζει ακόμη ότι δεν είχε καμία σχέση με τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ότι δεν γνώριζε πώς να τα χρησιμοποιεί και ότι η προμήθειά τους έγινε με πρωτοβουλία της συζύγου του.

«Τα δύο μηχανήματα αγοράστηκαν από τη σύζυγό μου και αποτελούν αποκλειστικά ιδιοκτησία της. Μαζί δεν το συζητήσαμε. Το είχε συζητήσει νομικά με τους δικηγόρους μας. Η σύζυγός μου έχει προσωπική άποψη για τον εξοπλισμό του ιατρείου της», φέρεται να αναφέρει.

Σύμφωνα, ωστόσο, με το ίδιο ρεπορτάζ, το τιμολόγιο αγοράς του μηχανήματος, αξίας 29.000 ευρώ, εμφανίζει ως αγοραστές και τους δύο γιατρούς. Το συγκεκριμένο στοιχείο δημιουργεί ερωτήματα για τον ισχυρισμό ότι ο 58χρονος δεν είχε καμία σχέση με τον εξοπλισμό.

Η καταγγελία ασθενούς για συνεδρίες πλασμαφαίρεσης με κόστος χιλιάδων ευρώ

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και ο τρόπος με τον οποίο, σύμφωνα με καταγγελίες, προτείνονταν οι συνεδρίες πλασμαφαίρεσης, για τις οποίες αναφέρονται ποσά που έφταναν τις 3.000 ευρώ ανά συνεδρία.

Όπως μετέδωσε το MEGA, ασθενής περιέγραψε ότι αρχικά συζήτησε επί περίπου 25 λεπτά με την 56χρονη για τη συγκεκριμένη διαδικασία, εκφράζοντας επιφυλάξεις. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία του, εμφανίστηκε και ο σύζυγός της, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να τον πείσει να προχωρήσει στη θεραπεία.

«Επέμενε να μου κάνει πλασμαφαίρεση. Και λέω δεν είμαι έτοιμος. Και μετά εμφανίστηκε από μια άλλη πόρτα και ο γιατρός που τον έλεγε σύζυγο. Ο άντρας της εκεί μου έλεγε “θεραπεύεται και δεν είναι κάτι. Όλο αυτό με τρεις συνεδρίες θα κάνεις, θα κάνεις αλλαγή αίματος”», ανέφερε ο καταγγέλλων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι του ζητήθηκε να καταβάλει συνολικά 6.000 ευρώ σε μετρητά, χωρίς πληρωμή με κάρτα, ισχυρισμός που εγείρει ερωτήματα για τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών.

Οι συγκεκριμένες καταγγελίες αποτελούν μέρος των στοιχείων που παρουσιάζονται για τη λειτουργία των ιατρείων και χρήζουν αξιολόγησης από τις αρμόδιες αρχές.

Οι θεραπείες με βλαστοκύτταρα και οι συσκευές στο ιατρείο

Ο 58χρονος γιατρός υποστηρίζει ότι στο δικό του ιατρείο πραγματοποιούσε αποκλειστικά ιατρικές πράξεις. Ωστόσο, στο ρεπορτάζ γίνεται αναφορά και σε θεραπείες αντιγήρανσης με βλαστοκύτταρα, οι οποίες διαφημίζονταν, αλλά δεν αποτελούν καθιερωμένη θεραπευτική πρακτική για γενική αντιγήρανση στην τεκμηριωμένη συμβατική ιατρική.

Στον εξοπλισμό που φέρεται να υπήρχε στους χώρους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, συσκευές με τις ονομασίες EIS και INDIGO, καθώς και φυγόκεντρος Miracell, η οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, συνδεόταν με τη συγκεκριμένη θεραπευτική διαδικασία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά ότι ο Ιατρικός Σύλλογος είχε ζητήσει την απομάκρυνση της συσκευής Miracell από το ιατρείο. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η απομάκρυνση δεν πραγματοποιήθηκε και μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη εντοπίστηκε ακόμη μία συσκευή, κρυμμένη μέσα σε ντουλάπα.

Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται, με τα στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία των ιατρείων, τον ιατρικό εξοπλισμό και τις καταγγελίες ασθενών να βρίσκονται στο επίκεντρο. Οι ισχυρισμοί των εμπλεκομένων και οι καταγγελίες θα πρέπει να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η ποινική ευθύνη κάθε προσώπου κρίνεται από τη Δικαιοσύνη.