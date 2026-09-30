Διαφορετική υπερασπιστική γραμμή από εκείνη της συζύγου του φαίνεται να ακολουθεί ο γιατρός που προφυλακίστηκε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με το Star, οι δικηγόροι του εξέδωσαν ανακοίνωση, στην οποία «ξεδιπλώνονται» τα βασικά σημεία της υπερασπιστικής γραμμής:

«Ο ιατρός ενημερώθηκε για το περιστατικό αποκλειστικά και μόνο όταν κλήθηκε περί τις 16.15 να παράσχει ιατρική επείγουσα συνδρομή, έξι με επτά λεπτά περίπου προτού κληθεί το ΕΚΑΒ (16.21), το οποίο κατέφτασε στις 16.26 και τον βρήκε να προβαίνει σε ΚΑΡΠΑ.

Ούτε επικοινώνησε ποτέ με τον εκλιπόντα, ούτε τον εξέτασε, ούτε του πρότεινε οιαδήποτε θεραπεία, ούτε του παρείχε οιαδήποτε υπηρεσία/θεραπεία, ούτε καν τον γνώρισε ποτέ.

Λίγο πριν τις 15.00 ξάπλωσε στον καναπέ του ιατρείου (σε μεγάλη απόσταση από το κρίσιμο εξεταστήριο), γεγονός που αποδεικνύει επίσης δείγμα έλλειψης γνώσης κατεπείγοντος.

Ο ιατρός είναι 58 ετών, έχει τρία παιδιά και όλα του τα πτυχία ανεξαιρέτως είναι από την Ιατρική Σχολή Αθηνών (ΕΚΠΑ) – και από κανένα άλλο Πανεπιστήμιο – μέχρις Διδακτορικού, ενώ παράλληλα έχει ειδίκευση Παθολογίας και άδεια ασκήσεως επί 33 έτη με λευκό πειθαρχικό μητρώο».

Προηγουμένως, ο συνήγορος υπεράσπισης της 56χρονης γιατρού είπε ότι η ιστορία με την επίσκεψη του τραγουδιστή στο Κολωνάκι για θεραπείες δεν ξεκίνησε δύο μέρες πριν από τον θάνατό του, όταν συναντήθηκε με τον υπνοθεραπευτή στο Ψυχικό. Αντιθέτως, έχει ξεκινήσει από τον Ιούλιο και για αυτόν τον λόγο θα ζητήσει την άρση απορρήτου και σε άλλα τηλέφωνα από εκείνο το χρονικό διάστημα μέχρι και τον θάνατο του καλλιτέχνη.

«Η όλη ιστορία δεν ξεκινάει τη Δευτέρα, κρατήστε ότι ο χρόνος άρσης ξεκινάει από τον Ιούλιο, δεν μπορώ να πω περισσότερα, θα αποκαλύψω στοιχεία της δικογραφίας», δήλωσε στο Mega, προσθέτοντας:

«Σε αυτήν την ιστορία εμπλέκονται αρκετά πρόσωπα σε διαφορετικό ίσως βαθμό ο καθένας. Ο νομικός πολιτισμός επιβάλλει να καταλογιστούν ευθύνες σε αυτούς που έχουν τις ευθύνες και ό,τι ευθύνες έχουν. Όλο αυτόν τον καιρό βλέπουμε ότι είναι σαν να έχει ευθύνη για τα πάντα η γιατρός. Ε, δεν έχει. Και θα το δείτε στην πορεία ότι δεν έχει. (…) Από τις αλλεπάλληλες και πολύωρες συζητήσεις είμαι πεπεισμένος, και θα το δείτε στην πορεία, ότι την πραγματικότητα δεν την ξέρουν παρά ελάχιστοι άνθρωποι και δεν είναι αυτή που παρουσιάζεται».