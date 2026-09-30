Απαντήσεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, εστιάζοντας στα τελευταία λεπτά του τραγουδιστή αλλά και όσα προηγήθηκαν στο Κολωνάκι, ψάχνουν οι Αρχές. Νέα στοιχεία έφεραν στο «φως» οι αποκαλύψεις της νοσηλεύτριας, ενώ η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών των δύο κατηγορούμενων γιατρών και των τριών υπαλλήλων του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου θα δείξουν όσα έγιναν. Την ίδια στιγμή, όπως αποκαλύφθηκε, η γιατρός είχε προτείνει και στον υπνοθεραπευτή να του κάνει πλασμαφαίρεση, με αποτέλεσμα αυτός να βάλει τα γέλια.

Στο επίκεντρο των νεότερων πληροφοριών βρίσκεται η κατάθεση του υπνοθεραπευτή, Νάσου Κομιανού, ο οποίος είχε συνεργαστεί με την προφυλακισμένη γιατρό. Όπως υποστηρίζει, η ίδια τού είχε προτείνει στο παρελθόν να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, παρουσιάζοντάς του τη διαδικασία ως έναν τρόπο απομάκρυνσης τοξινών από το αίμα.

«Κάποια στιγμή σε ανύποπτο χρόνο μου είχε προτείνει να το κάνω και εγώ, γιατί καθαρίζει το αίμα από τη σωρεία τοξινών, αλλά μόλις άκουσα το ποσό γέλασα, καθώς εγώ δεν έχω τέτοια οικονομική άνεση και συνέχισα τη ζωή μου κανονικά», είπε ο Νάσος Κομιανός σύμφωνα με το Star.

Η άρση απορρήτου και όσα είπε η νοσηλεύτρια

Τα κινητά τηλέφωνα των πέντε προσώπων αναμένεται να τεθούν στο μικροσκόπιο των Αρχών, στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της υπόθεσης και να φωτιστούν κρίσιμες πτυχές της.

Παράλληλα, η νοσηλεύτρια η οποία βρισκόταν στο ιατρείο περιέγραψε τις στιγμές πανικού που ακολούθησαν, όταν, σύμφωνα με την κατάθεσή της, η γιατρός φώναξε: «Ο Μαζωνάκης δεν είναι καλά».

Η νοσηλεύτρια, η οποία απασχολείται στο ιατρείο εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο, επεσήμανε στην κατάθεσή της ότι δεν υπήρχε ρολόι στον χώρο, με αποτέλεσμα, όπως είπε, το προσωπικό να μην μπορεί να γνωρίζει με ακρίβεια την ώρα. Επίσης, εξήγησε ότι δεν είχε καταθέσει κατά το προανακριτικό στάδιο, καθώς δεν είχε κληθεί από τις Αρχές.

Όπως είπε η ίδια, ήταν στο ιατρείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής. Όπως περιέγραψε, μπαινόβγαινε στο δωμάτιο όπου πραγματοποιούνταν η διαδικασία, προκειμένου να συνδράμει τη γιατρό.

Υποστήριξε δε ότι εισήλθε δύο φορές στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, σε διάστημα περίπου μισής ώρας, μαζί με άλλη νοσηλεύτρια. Όπως ανέφερε, οι δύο νοσηλεύτριες παρείχαν βοήθεια σε διαδικαστικά ζητήματα, κάτι που, σύμφωνα με την κατάθεσή της, αποτελούσε μέρος της καθημερινής τους εργασίας στο ιατρείο.

Η νοσηλεύτρια δήλωσε πως ο τραγουδιστής «στην αρχή της θεραπείας ήταν λειτουργικός και καλά, αλλά τις επόμενες φορές που μπήκα στον χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα. Δεν μπορούσα όμως να καταλάβω ότι κάτι του συμβαίνει».

«Όταν έγινε το περιστατικό, η γιατρός πήγε στον άντρα της και είπε: “ο Μαζωνάκης δεν είναι καλά” και επικράτησε πανικός. Ήρθε το ΕΚΑΒ και μας έκανε εντύπωση γιατί κανείς από τους δύο γιατρούς δεν ακολούθησε μέχρι το νοσοκομείο τον Γιώργο Μαζωνάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά η νοσηλεύτρια.

Κλείνοντας δήλωσε ότι «καμία από τις νοσηλεύτριες δεν είχε καταλάβει τι του είχε συμβεί. Όλες νομίζαμε ότι έχει φύγει καλά από το ιατρείο. Μάθαμε περίπου στις έξι παρά τι έχει συμβεί από ενημερωτικά site. Εμείς ανταλλάξαμε και μηνύματα η μία με την άλλη, που ρωτάγαμε αν θα πάμε για δουλειά την επόμενη μέρα. Δεν είχαμε αντιληφθεί τι έχει γίνει».

Άρση απορρήτου για έξι κινητά τηλέφωνα

Οι δικαστές του συμβουλίου, με θετική εισαγγελική εισήγηση, έκαναν δεκτό το αίτημα του ανακριτή της υπόθεσης και με βούλευμά τους, διατάσσουν την άρση απορρήτου των επικοινωνιών για έξι τηλέφωνα και κατασχεθέν ηλεκτρονικό υλικό.

Τα κινητά που τίθενται υπό έλεγχο είναι αυτά των δύο κατηγορούμενων προσωρινά κρατουμένων γιατρών, τριών υπαλλήλων του ιατρείου, καθώς και το κινητό του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το χρονικό εύρος της άρσης ξεκινά από 11 Ιουλίου 2026 έως και την 10η Σεπτεμβρίου 2026, επόμενη του θανάτου του καλλιτέχνη.