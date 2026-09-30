Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής (ΦΣΑ), με αφορμή όσα έχουν δημοσιοποιηθεί σχετικά με το ιατρείο της οδού Καρνεάδου και τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τοποθετείται γύρω από τις αναφορές για τυχόν εμπλεκόμενα φαρμακεία σε παράνομες πρακτικές, όπως η κατευθυνόμενη συνταγογράφηση ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια αντίθετη στη φαρμακευτική νομοθεσία.

Διευκρινίζει ότι δεν διαθέτει ελεγκτική αρμοδιότητα ώστε να διενεργεί αυτεπάγγελτα τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους στα φαρμακεία-μέλη του.

«Η συμμετοχή του Συλλόγου περιορίζεται αποκλειστικά στα προβλεπόμενα από τον νόμο: Συμπαρίσταται στις επιθεωρήσεις της Περιφέρειας κατά τον έλεγχο για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, καθώς και σε όσους έκτακτους ελέγχους κληθεί επίσημα από την Περιφέρεια να συμμετάσχει».

Όπως σημειώνει ο ΦΣΑ, τυχόν καταγγελίες ή αναφορές που φτάνουν στο Σύλλογο σχετικά με παράνομη ή ύποπτη δραστηριότητα φαρμακείων-μελών του, διαβιβάζονται άμεσα στις αρμόδιες κρατικές Αρχές, ενώ παράλληλα παραπέμπονται και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Συλλόγου για τα περαιτέρω.