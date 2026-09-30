Η εκδοχή της Ιωάννας Γάκα για τον υπνοθεραπευτή και τον σύζυγό της Ανδρέα Θεοδωρόπουλο είναι αντίθετη με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η γιατρός, που είναι προφυλακισμένη στις φυλακές Κορυδαλλού, υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι ουδέποτε χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή και πως ποτέ δεν πίεσε τις εργαζόμενες να πουν ψέματα στις καταθέσεις τους, τονίζοντας ότι σύντομα θα αποκαλυφθεί η αλήθεια.

«Δεν έκρυψα τίποτα στην απολογία μου στον ανακριτή. Για τα όσα ακούγονται για μέθη και αντίδοτο, η αλήθεια θα αποκαλυφθεί πολύ σύντομα. Οι τοξικολογικές εξετάσεις και η άρση απορρήτου θα αποδείξουν ποιος λέει αλήθεια και ποιος ψέματα», φέρεται να είπε, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Η εκπομπή «Αποκαλύψεις», επικοινωνώντας με άτομα από το περιβάλλον της, αναπαρήγαγε τις θέσεις της κατηγορούμενης, που είναι οι εξής:

Δεν έκανε ποτέ μέθη

Δεν έκανε ποτέ αναζήτηση στην τεχνητή νοημοσύνη για ΚΑΡΠΑ

Δεν ζήτησε ποτέ να κληθεί ο προμηθευτής του απινιδωτή

Δεν γνωρίζει τι έχει πει στην απολογία του ο σύζυγός της

Δεν ζήτησε ποτέ από τη νοσηλεύτρια να καλέσει κάποιον από το τηλέφωνό της

Δεν ζήτησε ποτέ από τις νοσηλεύτριες να πουν ψέματα στις καταθέσεις τους

Δεν ξέρει ποιος και γιατί καθάρισε το ιατρείο, αφού έφυγαν

Ο υπνοθεραπευτής τη σύστησε στον Μαζωνάκη

Δεν είχε σχέση με τις εργαζόμενες, δεν τις έβλεπε συχνά. Είχαν επαφή κυρίως με τον σύζυγό της

Άρση απορρήτου για έξι κινητά τηλέφωνα

Οι έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζονται και οι δικαστές του συμβουλίου, με θετική εισαγγελική εισήγηση, έκαναν δεκτό το αίτημα του ανακριτή και, με βούλευμά τους, διατάσσουν την άρση απορρήτου των επικοινωνιών για έξι τηλέφωνα και κατασχεθέν ηλεκτρονικό υλικό.

Τα κινητά που τίθενται υπό έλεγχο είναι αυτά των δύο κατηγορούμενων προσωρινά κρατουμένων γιατρών, τριών υπαλλήλων του ιατρείου, καθώς και το κινητό του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το χρονικό εύρος της άρσης ξεκινά από 11 Ιουλίου 2026 έως και την 10η Σεπτεμβρίου 2026, επόμενη του θανάτου του καλλιτέχνη.