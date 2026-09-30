Με μια φράση που συνοψίζει δύο δεκαετίες πολέμου, επιχειρήσεων και πολιτικών αντιπαραθέσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την αποχώρηση των τελευταίων αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ.

«Φεύγουμε από εκεί», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, αναφερόμενος στην ολοκλήρωση μιας στρατιωτικής παρουσίας που ξεκίνησε το 2003, όταν οι ΗΠΑ εισέβαλαν στο Ιράκ και ανέτρεψαν τον Σαντάμ Χουσεΐν.

«Ήταν ένας βάλτος. Κράτησε πολλά, πολλά χρόνια, αλλά σύντομα αυτό το κομμάτι της ιστορίας θα έχει τελειώσει», ανέφερε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε το Ιράκ «ένα μέρος στο οποίο πιθανότατα δεν θα έπρεπε να είχαμε πάει», υποστηρίζοντας ότι η αποχώρηση αποτελεί επιτυχία τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και για το Ιράκ.

«Αυτή η ημέρα είναι μια νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια νίκη για το Ιράκ και μια αποφασιστική νίκη απέναντι στο ISIS», δήλωσε.

Από την εισβολή του 2003 στον πόλεμο κατά του ISIS

Η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο Ιράκ ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2003, όταν οι ΗΠΑ και σύμμαχοί τους εισέβαλαν στη χώρα με στόχο την ανατροπή του καθεστώτος του Σαντάμ Χουσεΐν.

Η πτώση του Ιρακινού ηγέτη δεν σήμανε το τέλος της σύγκρουσης. Ακολούθησαν χρόνια εξέγερσης, επιχειρήσεων ασφαλείας και νέων στρατιωτικών αποστολών, ενώ η εμφάνιση του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) οδήγησε σε νέα αμερικανική εμπλοκή.

Οι ΗΠΑ επέστρεψαν στρατιωτικά στο Ιράκ το 2014, στο πλαίσιο της διεθνούς εκστρατείας κατά του ISIS, παρέχοντας εκπαίδευση, πληροφορίες και αεροπορική υποστήριξη στις ιρακινές δυνάμεις.

«Δεν θα κρατήσει δεκαετίες» λέει για τη σύγκρουση με το Ιράν

Ο Τραμπ συνέδεσε επίσης την αποχώρηση από το Ιράκ με την ευρύτερη αμερικανική στρατηγική στη Μέση Ανατολή, λέγοντας ότι η σημερινή σύγκρουση με το Ιράν δεν πρόκειται να διαρκέσει όσο ο πόλεμος που ακολούθησε την εισβολή του 2003.

«Δεν θα αφήσουμε αυτό να συνεχιστεί για 20 και πλέον χρόνια», ανέφερε.

Η δήλωση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, με τις σχέσεις Ουάσιγκτον – Τεχεράνης να παραμένουν ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

Με την αποχώρηση των τελευταίων στρατιωτών, η Ουάσιγκτον επιχειρεί να κλείσει ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια της μεταψυχροπολεμικής στρατιωτικής της παρουσίας, αφήνοντας πίσω μια κληρονομιά που εξακολουθεί να προκαλεί έντονες συζητήσεις στις ΗΠΑ και διεθνώς.