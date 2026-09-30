Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για την Εθνική Ελλάδας και για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς ο Τσάβι, τονίζοντας πως η Ολλανδία έχει σεβασμό αλλά όχι φόβο, ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (1/10).

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στην Τούμπα για την 3η αγωνιστική της League A του Nations League και ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Ολλανδών είπε τα εξής στη συνέντευξη Τύπου…

Για την Εθνική Ελλάδας: «Περιμένω κι εγώ καλή ατμόσφαιρα, η Ελλάδα είναι σε καλή φόρμα. Κυριάρχησαν εναντίον της Σερβίας και αμύνθηκαν καλά εναντίον της Γερμανίας. Έχουν ταλέντο, ειδικά στην επίθεση. Είναι σωματικά καταρτισμένοι, μπορούν να παίξουν με μακρινές μπαλιές και να μαζέψουν δεύτερες μπαλιές. Δεν είναι τυχαίο που είναι πρώτοι στον όμιλο. Ο Γιοβάνοβιτς κάνει καλή δουλειά. Είναι δύσκολο να τους νικήσεις, ειδικά όταν παίζουν στην έδρα τους. Έχουμε σεβασμό για την Ελλάδα, αλλά δεν φοβόμαστε. Είναι πολύ διαφορετικοί από τη Σερβία και τη Γερμανία, αλλά έχουν κερδίσει έξι βαθμούς. Έχουν μεγάλο ταλέντο, ειδικά στην επίθεση. Θα είναι δύσκολο.

Οι παίκτες θα έχουν κίνητρο. Η Ελλάδα έχει μια από τις καλύτερες ατμόσφαιρες στις κερκίδες. Περιμένουμε μια έντονη ατμόσφαιρα. Θα είναι καταπληκτική. Αλλά αυτό μπορεί επίσης να αποτελέσει καλό κίνητρο για τους παίκτες μας».

Για το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει με τη Μάντσεστερ Σίτι: «Δεν είναι το θέμα μου. Έχω πολλά προβλήματα να λύσω, αλλά όχι αυτό. Ως λάτρης του ποδοσφαίρου; Μετά σκέφτομαι τη δικαιοσύνη. Λατρεύω το δίκαιο ποδόσφαιρο».

Για την Ισπανία: «Είναι οι καλύτεροι αυτή τη στιγμή. Τα πάνε καλά, χαίρομαι γι’ αυτούς. Δεν ξέρω αν η διαφορά μεταξύ μας είναι τόσο μεγάλη. Αν παίξουμε εναντίον τους μια μέρα, αυτά θα είναι καλό νέο, γιατί τότε θα έχουμε προκριθεί. Αλλά αν παίξουμε εναντίον τους, θα είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό».

Για το πρόγραμμα των αγώνων: «Το καλεντάρι είναι πολύ έντονο, αλλά πρέπει να προσαρμοστούμε. Είναι πολύ έντονο αυτές τις δύο εβδομάδες. Αλλά αυτό ισχύει για κάθε χώρα, οπότε δεν πρέπει να παραπονιόμαστε. Φερόμαστε καλά στους παίκτες, αισθάνονται άνετα. Προπονούμαστε με ένταση, είμαι νέος προπονητής γι’ αυτούς. Αλλά τα πράγματα πάνε καλά τώρα, είναι μέρος της διαδικασίας. Δυστυχώς, υπάρχουν παίκτες που έχουν τραυματιστεί».

Για τον Σάμερβιλ: «Είναι καλός παίκτης. Ένταση, ποδοσφαιρικές ικανότητες, πρέσινγκ. Μπορεί επίσης να κάνει τη διαφορά σε ατομικό επίπεδο. Απλώς κοιτάξτε το πέναλτι που προκάλεσε εναντίον της Σερβίας. Μπορεί επίσης να παίξει ένας εναντίον ενός. Αν έχει τη φιλοδοξία και το πάθος, μπορεί να γίνει ένας πολύ σπουδαίος παίκτης. Μπορεί να παίξει μια χαρά στα δεξιά. Η ίδια αρχή, αλλά το να είσαι wildcard και στις δύο θέσεις είναι καλό για την ομάδα».

Για τον Φαν Ντάικ και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει: «Όχι, δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Έχουμε αρκετές επιλογές. Έχω μιλήσει επίσης με τον Φαν Ντάικ. Θα είναι έτοιμος από κάθε άποψη να βοηθήσει την ομάδα. Μπορεί να παίξει τέλεια στα δεξιά, αλλά καταλαβαίνουμε ότι νιώθει πιο άνετα στα αριστερά. Αν η ομάδα τον χρειαστεί, θα προσαρμοστεί».