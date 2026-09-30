Ο Τσάβι έμεινε ικανοποιημένος από τα πρώτα δείγματα της Ολλανδίας υπό τις οδηγίες του, όχι όμως σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην εντοπίζει περιθώρια βελτίωσης. Με το βλέμμα στραμμένο πλέον στην αναμέτρηση με την Ελλάδα στην Τούμπα (1/10, 21:45), ο Ισπανός τεχνικός ξεκαθάρισε στους παίκτες του τι περιμένει να αλλάξει στην αγωνιστική εικόνα των «Οράνιε».

Η «Γαλανόλευκη» επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί της Γερμανίας στο Άουγκσμπουργκ και ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Ολλανδία για την 3η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League A.

Από την άλλη πλευρά, οι Ολλανδοί ταξιδεύουν στην Ελλάδα έχοντας ήδη πάρει μια πρώτη γεύση από τη φιλοσοφία που επιχειρεί να περάσει ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής τους. Ο Τσάβι εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πρώτη εβδομάδα δουλειάς, ωστόσο έθεσε συγκεκριμένες απαιτήσεις ενόψει της συνέχειας.

Μεγαλύτερη ένταση στην πίεση, πιο γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας και αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση των ελεύθερων χώρων είναι τα βασικά στοιχεία στα οποία στάθηκε ο Ισπανός. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην εικόνα του πρώτου ημιχρόνου του προηγούμενου αγώνα, καθώς θεωρεί ότι η ομάδα του δεν άσκησε την πίεση που θα ήθελε.

«Το πιο σημαντικό είναι πάντα να παίρνουμε τους τρεις βαθμούς και είμαι χαρούμενος που το καταφέραμε. Πρέπει, όμως, να παρουσιάσουμε καλύτερη εικόνα, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, στο οποίο δεν πιέσαμε αρκετά. Παρ’ όλα αυτά, είμαι απόλυτα ικανοποιημένος έπειτα από μία εβδομάδα σκληρής δουλειάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τσάβι στάθηκε ξεχωριστά και στην παρουσία του Μέες Μέερντινκ. Ο επιθετικός της Άλκμααρ έκανε το ντεμπούτο του ως αλλαγή απέναντι στη Γερμανία και στην πρώτη συμμετοχή του στο αρχικό σχήμα κατάφερε να σκοράρει δύο φορές κόντρα στη Σερβία.

Για τον Ισπανό, πάντως, η συνεισφορά του νεαρού επιθετικού δεν περιορίζεται στα γκολ. «Ο Μέες είναι ένας πολύ εργατικός παίκτης και κατανοεί απόλυτα τον τρόπο παιχνιδιού μας. Πρόσφερε στην ομάδα περισσότερα από τα γκολ του, παρότι αυτά ήταν αναμφίβολα πολύτιμα. Η συνολική παρουσία του ήταν εξαιρετική», υπογράμμισε.

Το επόμενο τεστ είναι πλέον αυτό απέναντι στην Ελλάδα και ο Τσάβι έχει ήδη προσδιορίσει τους τομείς στους οποίους περιμένει πρόοδο. Ένας από αυτούς αφορά την καλύτερη αξιοποίηση των χώρων που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, ενώ ζητά παράλληλα μεγαλύτερο πλάτος και υψηλότερη ταχύτητα στην ανάπτυξη.

«Υπήρχαν πολλές στιγμές στις οποίες έπρεπε να εκμεταλλευτούμε τους χώρους, αλλά δεν το κάναμε. Αυτό είναι κάτι που χρειάζεται να βελτιώσουμε, μαζί με άλλα ζητήματα, όπως το να δίνουμε περισσότερο πλάτος στο παιχνίδι μας και να κυκλοφορούμε την μπάλα πιο γρήγορα», εξήγησε.

Παρά τις παρατηρήσεις του, ο Τσάβι βλέπει και αρκετά θετικά στοιχεία. Κυρίως τη συχνότητα με την οποία η Ολλανδία δημιουργεί ευκαιρίες και την προσαρμογή των ποδοσφαιριστών στο νέο αγωνιστικό πλάνο.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι δημιουργούμε πολλές ευκαιρίες. Οι παίκτες αισθάνονται άνετα στο γήπεδο με το πλάνο που ακολουθούμε, επομένως πολλά πράγματα πηγαίνουν καλά», κατέληξε ο Ισπανός, λίγο πριν από τη δοκιμασία των «οράνιε» στην Τούμπα.