Νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Ολλανδίας, την Πέμπτη (1/10) στην Τούμπα, βλέπει ο Γιάννης Αναστασίου, ο οποίος έκανε δηλώσεις σε ολλανδική ιστοσελίδα.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για την 3η αγωνιστική της League A του Nations League, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην 1η θέση του ομίλου με 6 βαθμούς και την Ολλανδία να ακολουθεί με 4. Πρόκειται, επομένως, για ένα… ντέρμπι κορυφής και η ολλανδική ιστοσελίδα sportnieuws.nl ζήτησε τη γνώμη του Αναστασίου, ο οποίος είχε αγωνιστεί σε Άγιαξ και Σπάρτα Ρότερνταμ, ενώ δούλεψε και ως προπονητής στη Ρόντα.

«Για μένα, αυτή μοιάζει με την πιο ολοκληρωμένη ομάδα των τελευταίων 30 με 35 ετών», είπε αρχικά ο προπονητής του Παναιτωλικού για την Εθνική Ελλάδας και συνέχισε. «Μπορείς να νιώσεις την ευφορία και τον ενθουσιασμό παντού μετά από εκείνο το ιστορικό αποτέλεσμα απέναντι στη Γερμανία. Αλλά αυτό είναι και κάτι υπέροχο. Είναι τρελό. Έχω λάβει ήδη διακόσια μηνύματα με αιτήματα για εισιτήρια».

Συνεχίζοντας, ο Αναστασίου αναφέρθηκε στο ρόστερ της Εθνικής ομάδας και στο κλίμα που επικρατεί, λέγοντας: «Σίγουρα μπορεί κανείς να τη χαρακτηρίσει «χρυσή γενιά». Διαθέτουμε άφθονο ταλέντο και εμπειρία στο ρόστερ. Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για την πιο ολοκληρωμένη ομάδα που είχαμε τα τελευταία 30 με 35 χρόνια. Η Ολλανδία οφείλει να είναι προετοιμασμένη, ειδικά μετά τις δύο νίκες της Ελλάδας επί της Σερβίας και της Γερμανίας. Η αυτοπεποίθηση είναι στα ύψη και ο ενθουσιασμός του κόσμου τεράστιος».

Σε ό,τι αφορά το δυνατό σημείο της Εθνικής Ελλάδας, ο Αναστασίου εστίασε στην επίθεση. «Η Ελλάδα διαθέτει τεράστια ποιότητα με παίκτες όπως ο Τζόλης (Άρσεναλ), ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας (Μπορούσια Ντόρτμουντ), χωρίς να ξεχνάμε τον Παυλίδη (Μπενφίκα) και τον Δουβίκα (Κόμο 1907). Έχουν διανύσει δύο εξαιρετικές χρονιές. Ενώ παλαιότερα εμείς είχαμε σπουδαίους αμυντικούς και η Ολλανδία σπουδαίους επιθετικούς, τώρα οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί. Σήμερα πετυχαίνουμε γκολ με μεγάλη ευκολία, ενώ για τους Ολλανδούς αυτό παραμένει ερωτηματικό», είπε και συνέχισε.

«Πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα, επομένως πρόκειται για μια κρίσιμη στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην κορυφή του ομίλου μας στο Nations League. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε την πίεση. Εκεί ακριβώς υπήρξαν συχνά προβλήματα τα τελευταία χρόνια, όπως μετά τη νίκη εκτός έδρας επί της Αγγλίας (1-2) το 2024. Ακολούθησε μια εντός έδρας ήττα με 0-3».

Τέλος, όταν του ζητήθηκε μια πρόβλεψη για το τελικό αποτέλεσμα, είπε: «Παραμένω γνήσιος Έλληνας, παρόλο που έζησα στην Ολλανδία για σχεδόν είκοσι χρόνια. Φυσικά, και η Ολλανδία κατέχει μια θέση στην καρδιά μου, αλλά ελπίζω σε ελληνική νίκη. Πιστεύω ότι θα νικήσουμε με 1-0 ή 2-1».