Τη δική της οπτική για το ενδεχόμενο να συνυπάρξει τηλεοπτικά με τον Γιώργο Λιάγκα ανέπτυξε η Μαρία Αντωνά, ξεκαθαρίζοντας πως η προσωπική τους επαφή δεν θα επηρέαζε τον επαγγελματισμό της.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «ΟΚ!», η παρουσιάστρια της εκπομπής «MEGA Non Stop», όπου φέτος βρίσκεται μαζί με τον Ζήση Μούσιο και τον Βασίλη Τσεκούρα, απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το αν θα έβλεπε τον εαυτό μας στο πλευρό του, σημειώνοντας: «Ναι, όπως θα μπορούσα να υπάρξω και σε άλλες εκπομπές. Δεν αλλάζει κάτι για μένα η προσωπική μας σχέση. Είμαι επαγγελματίας και θα έκανα τη δουλειά μου με τον ίδιο τρόπο. Τι να σου πω όμως, δεν το έχω κάνει για να γνωρίζω».

«Θα έδειχνε την πιο χαλαρή πλευρά του»

Συνεχίζοντας τη σκέψη της για τις ερωτήσεις που δέχεται συχνά γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, η Μαρία Αντωνά περιέγραψε το πλαίσιο στο οποίο θα θεωρούσε πιο ενδιαφέρουσα μια τέτοια συνύπαρξη: «Συνέχεια με ρωτάνε αν θα μπορούσα να συνεργαστώ με τον Γιώργο. Περισσότερο θα με φανταζόμουν σε μια βραδινή εκπομπή μαζί του, όπου θα έδειχνε την πιο χαλαρή πλευρά του».

Μάλιστα, η ίδια έκανε ειδική αναφορά και σε παλαιότερο τηλεοπτικό παράδειγμα, συμπληρώνοντας: «Ή αλήθεια είναι ότι το κάνει καλύτερα από όλους αυτό ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Θυμάσαι που το είχαν κάνει παλιά; Εκεί θα ήθελα να είμαι τότε, θα γελούσαμε πάρα πολύ»