Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου 2026, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε κατοικία στο Αίγιο. Το περιστατικό εξελίχθηκε σε θρίλερ για μια γυναίκα που παγιδεύτηκε στο εσωτερικό του κτιρίου, καθώς οι πυκνοί καπνοί απλώθηκαν σε ελάχιστα λεπτά.

Σύμφωνα με το filodimos.gr, η πυρκαγιά ξεσπασε στις Εργατικές Κατοικίες, στο τέρμα της οδού Αναπαύσεως. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι οι φλόγες ξεκίνησαν από το υπόγειο του σπιτιού και γρήγορα επεκτάθηκαν στους υπόλοιπους χώρους, προκαλώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου και της Αστυνομίας. Η επιχείρηση διάσωσης ήταν άμεση, καθώς η γυναίκα που βρισκόταν στον πρώτο όροφο δεν κατάφερε να διαφύγει μόνη της.

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Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν ειδική σκάλα και κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν εγκαίρως, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο.

Χάρη στην ακαριαία επέμβαση των αρχών αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, ενώ η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο πριν επεκταθεί σε γειτονικές ιδιοκτησίες.



Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την καταστροφική φωτιά διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.